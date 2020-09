'Nederland is een goudmijn voor lekker eten en mooie producten'

,,Onze omgang met eten is sterk veranderd in de afgelopen zeventig jaar. Hield mijn oma nog haar eigen kippen en haalde zij groente en fruit uit eigen moestuin, aangevuld met producten die ze in de buurt kocht, tegenwoordig liggen in de supermarkt wel 150.000 producten van over de hele wereld. Je bord avondeten kan zo 30.000 kilometer gereisd hebben."