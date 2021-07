Nederland Europees koploper bierexport, maar België zit ons op de hielen

,,In de VS ontdekken ze het genot van Belgische speciaalbieren zoals de bekende tripels’’, zegt Rick Kempen van bierdistributeur Bier&Co. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland al twintig jaar op rij de grootste bierexporteur in de EU is, maar het verschil met onze zuiderburen wordt steeds kleiner. De exportwaarde van bier ligt 75 procent hoger dan in 2000, maar de Belgische exportwaarde is in de periode 2000-2020 bijna vervijfvoudigd. ,,Dat heeft vooral met de Verenigde Staten te maken. Daar is al een tijdje een bierrevolutie aan de gang. Niet alleen pils uit ons land is er populair, maar ze ontdekken ook steeds meer andere smaken. Vooral de Belgische tripels scoren goed, dat zie je zeker terug in de exportcijfers. België zit ons op de hielen’’, legt bierambassadeur Kempen uit.