Na de krokodel is er nu de Sinterdel

Dit is de reden dat we 's middags trek krijgen

21 november We hebben er allemaal wel eens last van. Rond een uur of vier 's middags word je moe, lusteloos en je buik begint te rommelen. Meestal heb je zin in iets ongezonds waar veel suikers en koolhydraten in zitten. Wat zijn de boosdoeners van de trek? Wij leggen het je uit.