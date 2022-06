Moet je echt 2 liter water drinken als het erg heet is?

Koken & etenHet wordt heet komende dagen. Dat betekent dat we de waarschuwing krijgen om ‘voldoende’ te drinken. Maar hoeveel is dat eigenlijk?

Genoeg vocht binnenkrijgen als het heet is, is erg belangrijk. Zeker voor ouderen die kwetsbaar zijn en vaak kampen met een verminderd dorstgevoel. Onduidelijk is dan wel: hoeveel en hoe vaak drink je iets?

Het korte antwoord op die vraag is: dat hangt ervan af. Van je leeftijd bijvoorbeeld. Het Voedingscentrum hanteert als vuistregel dat je elk uur een glaasje water neemt. Je zweet namelijk meer dan normaal waardoor je meer vocht verliest. Je kunt het ook zien als je plast: als je te weinig drinkt wordt je urine donkerder. Dan kun je makkelijker uitdrogen.

Voor volwassenen geldt dat ze per dag zo'n 1,5 tot 2 liter vocht uit dranken nodig hebben. Met warm weer kun je dat best nog wat opschroeven en minimaal 2 liter aanhouden. Drink ook als je geen dorst hebt, adviseert het kenniscentrum. Water is de beste keuze, omdat het goedkoop is en gewoon uit de kraan komt. Vul een flesje als je op pad gaat zodat je altijd iets bij de hand hebt.



Je kunt ook koffie of thee (zonder iets erin) nemen. Frisdrank en fruitsappen zijn minder geschikt omdat er veel suiker in zit.





Er is geen hard bewijs dat je sneller dronken wordt als je alcohol drinkt in de hitte, maar je krijgt wel sneller last van een kater. Drink je toch alcohol, neem dan bij elk drankje dat je drinkt ook een glas water. Het is niet nodig om meer zout te eten.

Baby's en ouderen

Voor ouderen is de hitte extra risicovol omdat de nieren minder goed werken. Daarom moeten zij normaal gesproken zo'n 1,7 liter per dag drinken en nu meer: ruim 2 liter. Baby's die borstvoeding krijgen, hoeven geen extra water te drinken. Dat is juist niet goed, meldt het Voedingscentrum, omdat ze dan mogelijk minder melk drinken. Daardoor lopen ze het risico onvoldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.

Kijk hier waarom Nederland steeds vaker te maken krijgt met hittegolven:

