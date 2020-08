Moeder redt dochter (6) van verstikkingsdood: in kipnugget van McDonald’s zit meegebakken mondkapje

Een bezoekje aan de McDonald's liep gisteren voor een Brits gezin op een bizarre manier uit op een deceptie. Toen ze thuis van de maaltijd aan het genieten waren stikte de 6-jarige dochter Maddie bijna in een van haar kipnuggets. Een wegwerpmondkapje in het stuk vlees bleek de boosdoener.

Het meisje zat op de bank in haar huis in Aldershot toen moeder Laura Arber nog net op tijd haar vinger in de mond van haar dochter kon steken. Dat veroorzaakte een braakneiging waardoor de kipnugget loskwam. ,,Er zat een mondmasker in’’, zegt moeder Laura tegen de BBC.

,,Toen de nugget uit haar mond kwam, lukte het me nog niet direct uit te vogelen wat ik nu precies zag. Maar toen keek ik in het doosje en zag ik iets blauws uit een andere kipnugget steken. Het was een mondmasker dat was meegebakken en daardoor tot een soort blauwe kauwgom was verworden. Het was weerzinwekkend.’’

Quote Ik keek in het doosje naar de andere nuggets en zag iets blauws uit een andere kipnugget steken Laura Arber

‘Wat als ik er niet geweest was’

De moeder van vier ging direct terug naar het McDonald’s-filiaal waar ze de maaltijd had gekocht. Daar kreeg ze van de manager te horen dat de kipnuggets worden voorbereid op een andere locatie. Met de reactie van de manager was ze helemaal niet tevreden. Zo kreeg ze onder meer geen excuses aangeboden zegt ze in verschillende Engelstalige media. ,,Ik kon niet geloven hoe het management de zaak afdeed’’, aldus de vrouw die in het verleden eens in een Ronald McDonaldshuis verbleef toen een van haar kinderen op de intensive care lag. ,,Ze bleven ze gewoon serveren.’’

De vrouw vertelt de BBC dat zij en haar dochter nooit meer bij McDonald's zullen komen. Ze wil andere ouders haar verhaal vertellen: ,,Omdat er Happy Meal op de doos staat, betekent het nog niet dat het veilig is. Wat als ik niet in dezelfde ruimte was geweest?’’

Verklaring

McDonald’s kwam later nog met een verklaring. Daarin staat dat de staf van het filiaal zijn excuses heeft aangeboden aan de klant, het volledige bedrag van de maaltijd wilde terugstorten en heeft verzocht de betreffende kipnuggets terug te brengen zodat een onderzoek kan worden ingesteld.

Een woordvoerder zegt: ,,Het spijt ons heel erg. Voedselveiligheid is voor ons van het grootste belang. Zodra we van het voorval hoorden, hebben we contact opgenomen met de leverancier en actie ondernomen, zodat de producten van deze levering overal uit onze restaurants worden weggehaald.’’

