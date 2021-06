Mislukt je rijst altijd? Met de tip van chef-kok Ramon Beuk krijg je wel gare, heerlijk geurende rijst

Rijst koken klinkt als een makkie. ,,Toch proef ik regelmatig rijst waarvan het resultaat op z’n zachts jammer te noemen is", zegt Beuk. Hoe dat komt? ,,Op veel rijstverpakkingen lees je een bereiding waarbij rijst in een zwembad aan water gekookt wordt en vervolgens wordt afgegoten. Het resultaat is meestal wel een losse korrel maar smakeloze rijst.”



Als je toch rijst met een volle geur en smaak koopt, zorg dan ook dat je een bereiding doet waarbij die mooie geur overeind blijft, tipt Beuk. ,,Er zijn heel veel verschillende soorten rijst om uit te kiezen. Maar geurige rijstsoorten zoals pandan en basmati hebben wel mijn voorkeur.”



Hoe deed Beuks moeder het dan? ,,In Suriname wassen ze alles. Mijn moeder waste de rijst eindeloos totdat er geen spoortje troebel water meer zichtbaar was. Heel logisch, want rijst zoals mijn moeder die vroeger kocht zat ook vaak onder de stof, zand, en soms ook ongedierte. De rijst die we tegenwoordig in de verpakkingen in de supermarkt kopen is prachtig schoon. Om die reden zou je het niet hoeven wassen.”