Miljuschka geeft tips om niet te stressen bij het kerstdiner: ‘Kook niets wat je nog nooit hebt gemaakt’

Wat is belangrijker: familie en vrienden aan één tafel, of dat er iets lekkers op die tafel staat?

,,Het hangt af van de situatie waar je in zit. Als het niet mogelijk is om met familie en vrienden te zijn omdat die in het buitenland zijn, of in mijn geval met mijn familie, dan is het wel extra fijn dat het eten wat op tafel staat echt lekker is.”

Kan het dan ook een broodje kroket zijn?

,,Als dat is wat je je kunt veroorloven, of waar je zin in hebt, dan moet je dat vooral doen. Toen ik jong was, zijn we wel eens met kerst in een Van der Valk-restaurant gaan eten. Daar was iets niet goed gegaan in de keuken. Arme mensen. Toen waren we heel blij dat de snackbar open was. Als kind vond ik dat natuurlijk megaleuk. Het is net wat je jezelf oplegt.”

,,Hoe alles is aangekleed maakt het uiteindelijk toch kerst; gezellig de tafel dekken. En als je een salade maakt, maak die dan in een krans op in plaats van hatsekidee in een schaal. Het is de muziek die je doet dansen.”

Voor veel mensen is koken met kerst vooral stressvol. Hoe vermijd je stress in de keuken?

,,Allereerst: kook nooit iets wat je nog nooit hebt gemaakt. Daar word je zenuwachtig van. Zorg ervoor dat je ruim van tevoren weet wat je gaat koken en maak dan je boodschappenlijstje. Zorg dat je alles wat houdbaar is al in huis haalt, zoals wijn, olie of blikken groenten. Geef de bestellingen voor de speciaalzaken ruim van tevoren door, dan hoef je die op de dag zelf alleen maar op te halen. In de keuken ga je te werk zoals ze ook in een restaurant doen: mise en place. Ik snij alles voor en zet het in bakjes bij elkaar. Sommige dingen kun je ook van tevoren maken, zoals een dressing of de jus. Dan is koken met kerst echt een walk in the park.”

Heb je zelf wel eens stress ervaren rond de kerstmaaltijd?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik heb kerst altijd heel serieus genomen, het voelde voor mij als de enige mogelijkheid om zelf restaurantje te spelen. Inmiddels is het heel chill, want mijn kinderen zijn zo groot dat iedereen een gerecht maakt. Ook dat scheelt een hele hoop stress. En ik vind het heel leuk: samen koken en samen afwassen is altijd verbindend. Je bent afgeleid, toch ben je bij elkaar. Daardoor heb je al snel andere gesprekken dan normaal. Aan tafel kijk je elkaar zo in de ogen.”

Kerst is samenzijn met familie en vrienden. Hoe zag een typische kerst er uit voor de kleine Miljuschka?

,,Toen mijn vader er nog was, werd er door hem uitbundig gekookt. We hadden het in het begin zeker niet breed, dus dat was veel orgaanvlees als niertjes, hersenen en koeientong. Maar hij maakte bijvoorbeeld ook zalm met vanillesaus, en ook een heel goede uiensoep. Dat soort simpele, maar heel lekkere dingen. Het hoeft allemaal niet zo kostbaar te zijn. Het is heel makkelijk om een gerecht te maken met truffelkaviaar en bladgoud. Maar écht koken draait erom dat je van niets iets kunt maken. Als je mij een gestoofde prei geeft die nog even lekker, met flink wat boter, in de oven is gebruineerd en goed op smaak is... Veel gelukkiger kun je me niet krijgen.”

Welke kerstkooktraditie geef jij door aan je kinderen?

,,Ze zijn dol op mijn bolognesesaus. Het is een saus waar heel veel groente in zit zonder dat kinderen dat merken, wat ik in grote hoeveelheden maak en altijd in de vriezer heb liggen. Met kerst maak ik ook altijd superkrokante aardappelen en spruitjes met spek, salie en hazelnoot. En ik heb altijd een eigen jus op tafel staan.”

Deze kerst dus niet, want iedereen maakt een eigen gerecht. Welke gang ga jij doen?

,,Ik ben altijd van de toetjes, dus ik maak sowieso een pavlova, een cheesecake, wat ijs en misschien nog wel iets meer. Ik maak er een toetjesbuffet van. Dat is best ingewikkeld, aangezien mijn schoonvader tandarts is. Ik voel me wel een beetje bezwaard. Maar ik ga het gewoon doen.”

Weet je al wat je de rest van het kerstdiner krijgt voorgeschoteld?

,,Geen idee, en dat vind ik eigenlijk heel erg leuk!”

Snel met Miljuschka - Kerst is te zien vanaf maandag 12 december elke werkdag om 18:00 uur te zien op 24Kitchen.

Hasselback knolselderij met paprika-boter en parmezaan Volledig scherm © 24Kitchen In de eerste aflevering van Snel met Miljuschka - Kerst maakt ze een hasselback knolselderij met paprikaboter en parmezaan. Het recept wil ze alvast hier delen. Voor 4 personen 15 minuten + 2 uur oventijd Hasselback knolselderij 2 knolselderi

2 tl gerookt paprikapoeder

100 g boter op kamertemperatuur

2 el olijfolie

zout en peper

8 blaadjes laurier

8 blaadjes salie

25 g Parmezaanse kaas



Romesco

350 g geroosterde paprika uit pot

1 sneetje oud brood

2 tenen knoflook

75 g witte amandelen

6 el extra vierge olijfolie

3 el sherryazijn

zout en peper Hasselback knolselderij Stap 1:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd een stukje van de onderkant van de knolselderij af en leg op een snijplank. Snijd de knolselderij in de lengte in schijfjes van een ½ cm, maar houd 2 cm aan de onderkant over. Stap 2:

Leg de twee stukken knolselderij los van elkaar op een stuk aluminiumfolie. Smeer in met de paprikapoeder, olie en boter. Verdeel de laurier en salie tussen de schijven. Pak de knolselderij stevig in met het folie. Stap 3:

Zet de ingepakte knolselderij in het midden van de oven en rooster voor 90 minuten. Open dan het aluminiumfolie en bedruip de knol met de gesmolten boter. Rooster vervolgens in 30 minuten goudbruin zónder folie. Tip van Miljuschka: de knolselderij is gaar als je er makkelijk in kunt prikken met een mes. Romesco Stap 1:

Rooster de amandelen in een droge koekenpan op middelhoog vuur. Laat de paprika’s uitlekken. Snijd het brood grof. Pel de knoflook. Doe alle ingrediënten in de blender en maal tot een grove saus. Breng eventueel op smaak met peper en zout. Stap 2:

Rasp de Parmezaanse kaas. Lepel de romesco op een mooie schaal. Leg de hasselback-knolselderij erop en verdeel de Parmezaanse kaas erover.

