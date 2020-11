Met of zonder schil? Zo kook je het best aardappelen

Eerst maar even: over welke aardappel hebben we het?

Er zijn ongelooflijk veel soorten aardappels. Ik ga er even van uit dat het gaat om een gekookt aardappeltje naast je tartaartje en spinazie. La Ratte of Charlotte bijvoorbeeld is een lekker soort aardappel. Klontje goede boter erop en wat zeezout. Niets extra’s nodig.

Moet je nu met of zonder schil koken?

Kleine delicate aardappelen moeten in de schil worden gekookt. Zo gooi je het minste weg en komt de lekkere smaak van de schil mee. Piel het velletje eraf als ze nog heet zijn (gewoon met je handen mits deze vuurvast zijn). Zelf gebruik ik altijd een tourneer­mesje. Grote aardappels, vastkokend bijvoorbeeld, moeten eerst geschild worden. Snijd vervolgens de aardappels altijd in gelijke stukken. De grootte bepaal je zelf. Het kunnen schijfjes zijn of blokken, als ze maar dezelfde grootte hebben zodat ze gelijkmatig garen. Ik snijd stukken van ongeveer 3 bij 3 cm.

In warm of koud water opzetten?

Liefst in koud water met wat zout. Deksel erop en naar het kookpunt brengen om vervolgens zachtjes door te laten pruttelen.

Na 8-10 minuten prik je er met een dunne ijzeren naald in om te kijken of je weerstand voelt. Zo niet? Afgieten en goed uit laten dampen.

Koken in kokend water kan natuurlijk wel (blancheren) maar dat zou eerder van toepassing zijn als je dunne plakjes wilt garen. Want bij plakjes van 2 mm heb je maar een heel korte garing nodig.

En als ik de aardappel wil bakken?

Voor een goed gebakken aardappel kook je de aardappel zo dat ie net een beetje uit elkaar valt. Goed uitdampen en laten afkoelen. Dan even een kleurtje geven in hete olie. Vervolgens doe je toch zeker wel 150 gram roomboter in de koekenpan. Neem de tijd, laat de boter lekker bruisen. En als laatste toevoeging een half gesnipperd uitje meefruiten. Enjoy.

