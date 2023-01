Met dit trucje heb je nooit meer droge kip uit de oven

Hoe zorg je ervoor dat je kip goed mals blijft?

,,Je kunt kip pekelen met een droge of natte pekel. Een droge pekel is alleen met zout, eventueel suiker en bijvoorbeeld aromaten of specerijen erin verwerkt. Dan laat je de kip een aantal uur, of een hele nacht, in dat mengsel pekelen.”



,,Daarna was je het goed af. Pekelen geeft smaak, maar het breekt ook de eiwitstructuur af waardoor het tijdens het garingsproces malser wordt. Met natte pekel los je het zout en de suiker op in water en dan koel je het terug. Vervolgens leg je de onderdelen van je kip er een aantal uur in.”

,,Op het bot garen werkt ook goed, ook bij de kipfilet. Koop dan een hele kip en bereid je kipfilets op het karkas. Dat zorgt voor smaak en het vlees blijft sappig. Mensen kiezen tegenwoordig vaker voor kippendijen, daar zit meestal nog bot in en het bevat meer vet. Het heeft weliswaar een langere bereidingstijd nodig, maar het blijft een stuk malser, sappiger en droogt minder snel uit.”

Hoe lang moet je kip koken?

,,Je kunt de kip pocheren in water, dan is het water opgewarmd tot 80 à 90 graden Celsius. Als je je kipfilet daarin legt duurt het 8 tot 10 minuten voordat hij gaar is. Wettelijk moet de kern van de kip 75 graden zijn om alle bacteriën te doden, maar kip is vaak tussen de 65 en 70 graden mooi sappig. Tegen de 75 graden droogt kip snel uit. Een goede hygiëne is hierbij wel van belang.”

,,Bak je je kip in de pan, bak hem dan 2 tot 3 minuten per zijde. Vaak bedruipen we het vlees met een lepel met de vetstof en het braadvocht, dat heet arroseren. Als je dat doet ben je zo’n 10 tot 12 minuten kwijt voordat je kipfilet gaar is. Bij kippendij duurt het door de structuur wat langer. Kipfilet is relatief het snelst klaar.”

Quote ,Je kunt het vocht dat uit de kip komt ook gebruiken om je kip mee te bedruipen. Zo trekt de smaak er mooi in Rogier Trip

Welke marinades passen goed bij kip?

,,Kip is heel veelzijdig. Je kan veel delen gebruiken en veel smaken erop toepassen, dus ook veel verschillende marinades. Van een Franse basic marinade met knoflook, tijm, rozemarijn en olie tot aan de Indiase kant met komijn, korianderzaad en venkelzaad. Je kan kip droog marineren, dus met gemalen specerijen, of met natte marinades met behulp van vetstof, zoals olie.”



,,Je kunt ook soja of ketjap gebruiken. In de Japanse keuken marineren ze met sake. Kijk in je keukenkastje welke kruiden en specerijen je hebt en probeer het uit. Laat je kip in ieder geval minimaal 2 uur in de marinade liggen. Maar het lekkerste is overnacht, dan trekt de smaak naar binnen.”

Hoe bereid je een hele kip in de oven?

,,In de oven wordt de filet vaak wat droger, die is namelijk eerder gaar dan de rest. Leg de kip daarom eerst 1 tot 2 uur in een natte pekel, zo blijft hij in ieder geval juicy. Begin met garen door de kip de eerste twee keer 15 tot 18 minuten op de zijkanten te leggen. Doe dat aan beide kanten en keer hem daarna pas om met het vlees naar boven. Zo komt de hitte pas later bij de filet.”

Quote Ik maak dat al van jongs af aan het blijft toch wel een van mijn favorieten Rogier Trip over soto ajam

,,Je kunt het vocht dat uit de kip komt ook gebruiken om je kip mee te bedruipen. Haal de kip om de 10 minuten even uit de oven en overgiet met een lepel het braadvocht over je kip. Zo trekt de smaak er mooi in, maar blijft hij ook mals. Ga bij het bereiden van kip in de oven uit van een minimale garingstijd van 40 minuten en bak hem rond de 180 graden.”



,,Je kunt de oven ook het eerste half uur instellen op 160 graden en de laatste 10 minuten op 200 graden zetten. Zo krijgt de kip een krokante huid. Je kunt controleren of de hele kip gaar is door te checken of de sappen die uit de kip lopen helder zijn. Zo ja, dan is de kip gaar!”

Wat is jouw favoriete kiprecept?

,,Een van mijn favoriete recepten is soto ajam, die staat ook in onze Kipbijbel. Je gebruikt de hele kip in dat recept. Je gaart dus de hele kip in de pan, waardoor er veel smaak vrij komt. Dan gaan het water en de smaakmakers erbij en zo pocheer je je kip gaar in die bouillon.”



,,De bouillon wordt later soep en de kip is gaar, daar pluk je het vlees vanaf. Je gebruikt dus letterlijk alles van dat dier en alles komt erin samen. Ik maak dat al van jongs af aan het blijft toch wel een van mijn favorieten.”

Recept kip soto ajam

Volledig scherm Soto ajam uit Kipbijbel © Carrera Culinair



Voor 4 personen

Bereidingstijd: 2 uur en 40 minuten

Ingrediënten

3 el zonnebloemolie

1 hele kip (ongeveer 1,5 tot 1,8 kg)

70 g gember, in plakken

2 stengels citroengras, gekneusd

8 limoenbladeren

4 Indonesische laurierblaadjes, daun salam

40 g laos, in plakken

2 gedroogde rode pepers, grof gehakt

1 el ketjap manis

Voor de bamboe

4 kemirinoten, geroosterd

2 uien, grof gehakt

4 teentjes knoflook, grof gehakt

2 cm gember, geschild en in grove stukken

1 tl komijnzaad

1 tl korianderzaad

1 tl kurkuma

1 tl trassi

Voor de garnering

300 g basmatirijst

125 g taugé

1 bos lente-ui, in dunne ringen

400 g sperziebonen, gekookt

1 el sojasaus

4 el gebakken uitjes

4 eieren, hard gekookt en gehalveerd

Verder nodig

zeef

Bereiding

- Verhit 2 eetlepels zonnebloemolie in een ruime braadpan en bak de hele kip rondom goudbruin. Leg de kip daarna op haar rug en zet volledig onder water. Voeg de overige ingrediënten toe aan de pan en breng het aan de kook. Zet het vuur laag, leg de deksel op de pan en kook de kip in ongeveer 2,5 uur gaar.

- Haal de kip uit de bouillon en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Pluk vervolgens het vlees van het karkas en zet opzij. Het karkas heeft haar smaak afgegeven en kan worden weggegooid. Zeef de bouillon en zet opzij.

- Maal alle ingrediënten voor de boemboe in een blender tot een fijne pasta. Verhit de resterende zonnebloemolie in een stoofpan en bak de boemboe 1 tot 2 minuten. Roer regelmatig door. Giet daarna de kippenbouillon erbij en kook in tot de helft. Breng op smaak met de sojasaus en eventueel wat zout.

- Kook de basmatirijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verdeel de rijst over 4 diepe borden, verdeel daar het kippenvlees over en schenk er de bouillon over. Garneer met taugé, lente-ui, sperziebonen, gebakken uitjes en de gehalveerde eieren.

Broodje kipsalade voor lunch? Ouders van Nu geeft vijf voorbeelden van broodtrommelinspiratie voor de kinderen (of jezelf).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.