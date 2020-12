Met dit heerlijke aperitief maak je indruk op je gasten

Protestac­ties in supermark­ten van start na weigering looneis door werkgevers

10 december Werkgevers gaan niet in op de eis van vakbond FNV om supermarktmedewerkers 5 procent meer loon te geven. Voor de vakbond is deze opstelling aanleiding voor een reeks protestacties. De aftrap is vanmiddag. In meerdere winkels en distributiecentra wordt het werk volgens vakbond FNV korte tijd neergelegd. Daarnaast overhandigen FNV-leden vanmiddag ruim tienduizend protesthandtekeningen aan werkgeversorganisaties.