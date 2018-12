Met deze twee kerstmenu's hoef je niet uit te buiken

,,We eten op dit moment meer vlees dan nodig is. We wilden laten zien dat je ook mooie kerst gerechten kunt maken, zonder de toevoeging van vlees’’, zegt Jasper de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum. Het is voor het eerst dat het kenniscentrum eigen kerstmenu's samenstelde.



Het eerste menu is een Italiaans viergangendiner voor tijdens de kerstdagen. Mocht je het iets exotischer willen aanpakken deelt het Voedingscentrum ook verantwoorde recepten voor een Indiaas driegangendiner. Dit menu is vegetarisch.

Quote ,,Wat je ziet is dat mensen vooral met kerst geneigd zijn te gaan overeten.’’ Jasper de Vries, woordvoeder van het Voedingscentrum Deze menu's onderscheiden zich van veel traditionele kerstrecepten doordat ze zijn opgesteld op basis van de Schijf van Vijf. ,,Alle recepten - ook de toetjes - voldoen aan de Schijf van Vijf. Er is ook gelet op portiegrootte. Wat je ziet is dat mensen vooral met kerst geneigd zijn te gaan overeten’’, zegt de Vries.

Daarnaast wordt gewerkt met volkorenproducten en is er op gelet dat de sauzen niet te veel suiker en zout bevatten. ,,In plaats van suiker en zout, waar de meeste sauzen vaak bol van staan, zijn de sauzen op smaak gebracht met kruiden en specerijen.



Niet iedereen zal oor hebben naar de gebalanceerde kerstmenu's, vermoedt de Vries. ,,Toch zal er ook zeker een kleine groep zijn die het wel ziet zitten. We willen laten zien dat het niet per se hoeft, tijdens de kerstdagen grote porties, veel zout en veel vlees eten. Voor de mensen die het anders willen, bieden we inspiratie.’’

De recepten

Het Voedingscentrum heeft in totaal zeven gebalanceerde recepten verzonnen, die hieronder te zien zijn. De eerste vier recepten hebben een Italiaans tintje. De laatste drie zijn Indiaas georiënteerd.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Makreelcrostini met dille

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 4 (oude) volkoren boterhammen

- 150 gram gestoomde makreel

- 6 takjes dille of 1 eetlepel dille uit de diepvries

- 2 eetlepels dikke halfvolle yoghurt

- ½ appel met mooie schil

- Citroensap

- Peper

Bereidingswijze:

- Rooster het brood krokant. Steek uit iedere boterham met een uitsteekvorm 2-3 sterren.

- Verwijder de graatjes uit de makreel.

- Was de dille en knip 2 takjes klein. Meng de klein geknipte dille en de yoghurt door de makreel.

- Was de halve appel en verwijder het klokhuis. Snijd het stuk appel in 12 schijfjes en bestrijk de snijvlakken met citroensap.

- Beleg de broodsterren met de makreel en garneer met 1 schijfje appel en een takje dille.

- Gebruik voor de crostini bij het voorgerecht oud brood. Gebruik voor de walnotensaus (zie onder) de restjes brood die bij het maken van de makreelcrostini overblijven.

- Eet de overgebleven halve appel in schijfjes uit het voorgerecht gesneden op brood.

- Gebruik eventueel citroensap uit een flesje bij het voorgerecht. Een flesje citroensap is in de koelkast afgesloten weken houdbaar.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Spaghetti met walnotensaus

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 (oude) volkoren boterham

- 50 gram rucola

- 1 teentje knoflook

- 1 eetlepel olijfolie

- 60 gram walnoten

- 120 gram volkoren spaghetti

- Citroensap

- Peper

Bereidingswijze (15-30 minuten):

- Week het brood in een paar lepels water.

- Was de rucola en laat die uitlekken. Pel de knoflook.

- Pureer driekwart van de rucola met het teentje knoflook, het brood en de olijfolie met een staafmixer.

- Voeg de walnoten toe en hak ze mee klein.

- Kook de spaghetti in ruim water volgens de gebruiksaanwijzing.

- Maak de walnotensaus op smaak met een beetje citroensap en peper en verdun met een beetje kookvocht van de spaghetti.

- Giet de spaghetti af en meng de rest van de rucola erdoor. Verdeel de spaghetti over vier borden en schep de walnotensaus erop.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Gevulde varkenshaas met ovengroente

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 500 gram aardappelen

- 1 varkenshaasje

- 1 bloemkool

- 4 rode uien

- 2 eetlepels olijfolie

- 6 takjes tijm

- 1 teentje knoflook

- 2 eetlepels vloeibare margarine

- Peper



Bereidingswijze (30+ minuten):

- Was de aardappelen en halveer ze. Kook de aardappelen 5 minuten in een bodempje water.

- Warm de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Neem het varkenshaasje uit de koelkast en laat wat op temperatuur komen.

- Maak de bloemkool schoon. Verdeel de bloemkool in roosjes en snijd de stelen in stukjes.

- Pel de uien en snijd ze in parten.

- Meng de afgegoten aardappelpartjes met de bloemkool en de parten ui en schep er 1 eetlepel olijfolie door. Schep dit op de bakplaat en bak het 15 minuten.

- Ris van 2 takjes tijm de blaadjes.

- Snijd het varkenshaasje open.

- Pers het teentje knoflook boven de andere lepel olijfolie en voeg de tijmblaadjes toe.

- Bestrijk de binnenkant van het vlees hiermee. Vouw het vlees weer dicht en vouw eventueel de dunne punt dubbel zodat het overal even dik is. Bind de varkenshaas met keukentouw dicht.

- Verwarm de margarine in een grote koekenpan en bak hierin de varkenshaas aan alle kanten bruin. Bestrooi het vlees met peper.

- Schuif de groente en aardappelen wat aan de kant en leg de varkenshaas in het midden. Leg de rest van de tijm op de groente.

- Verlaag de oventemperatuur tot 180 graden en bak alles in 15 minuten verder gaar en bruin.

- Neem de varkenshaas uit de oven en laat afgedekt met aluminiumfolie 5 minuten staan.

- Snijd het vlees in plakken en geef de aardappelen en groente erbij.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Siciliaanse meloen met sinaasappel

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 2 sinaasappels

- 1 kleine rijpe meloen

- 25 gram gepelde, ongezouten pistachenootjes

- 1 eetlepel olijfolie

Bereidingswijze (0-15 minuten ):

- Schil de sinaasappels dik. Snijd de parten uit de vliezen en vang het sap op.

- Snijd de meloen in 4 parten, verwijder de pitten en schil de meloen. Schaaf de parten met een kaasschaaf in dunne plakken.

- Verdeel de meloen over 4 borden en schep de partjes sinaasappel met het sap erover.

- Hak de pistachenootjes grof en strooi ze erover. Druppel over ieder bord een beetje olijfolie.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Spinaziesoep met geroosterde kikkererwten

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 klein blikje kikkererwten (uitlekgewicht ca. 150 gram)

- 2 eetlepels olie

- ½ theelepel chilipoeder

- ½ theelepel paprikapoeder

- ½ theelepel zwarte peper

- 400 gram spinazie

- 1 aardappel

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- ½ theelepel komijnzaad

- ½ groentebouillontablet met minder zout

Bereidingswijze (30+ minuten):

- Warm de oven voor op 200 graden

- Spoel de kikkererwten af in een zeef onder de kraan en laat ze goed uitlekken. Dep ze droog met keukenpapier.

- Doe de kikkererwten in een kom en meng er 1 eetlepel olie, chilipoeder, paprikapoeder en zwarte peper door.

- Verdeel de kikkererwten over een bakblik en bak ze 15 minuten.

- Schep de kikkererwten om en bak ze nog 10 minuten tot ze knapperig zijn.

- Was de spinazie en laat goed uitlekken.

- Schil de aardappel en snijd hem in kleine blokjes.

- Pel de ui en knoflook en snipper ze.

- Verwarm 1 eetlepel olie in de pan en fruit hierin de ui en knoflook. Voeg het komijnzaad toe.

- Voeg 600 ml water, het stukje bouillontablet en de blokjes aardappel toe.

- Laat 10 minuten koken totdat de aardappelblokjes zacht zijn.

- Voeg de spinazie toe en kook nog 2 minuten door.

- Pureer de soep met een staafmixer glad.

- Verdeel de soep over 4 kommen en garneer met de kikkererwten.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Naantaart met pompoen en paddenstoelen

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 5 eetlepels olie

- 1 rode ui

- 1 kleine pompoen (600 gram)

- 250 gram kastanjechampignons

- 2 teentjes knoflook

- 1 eetlepel kerriepoeder

- 120 gram + 1 eetlepel bloem

- 120 gram volkoren meel

- 6 gram bakpoeder

- 180 ml magere yoghurt

- 3 eieren

- 50 ml halfvolle melk

- 5 takjes koriander

- 60 gram ongezouten cashewnoten

- 1 komkommer

- 1 krop little gem

- 5 takjes munt

- 1 limoen

Bereidingswijze (30+ minuten):

- Bestrijk de springvorm met wat olie.

- Warm de oven voor op 200 graden.

- Pel de ui en snijd hem in grove ringen.

- Was de pompoen, verwijder de zaadlijsten en snijd in kleine stukken.

- Borstel de champignons en snijd in stukken.

- Doe de groente samen met de ongepelde knoflook in een kom.

- Voeg 2 eetlepels olie en de kerrie toe en meng goed.

- Verdeel het mengsel over een bakplaat en bak 15 minuten in de oven.

- Maak een deeg van de bloem, het volkorenmeel, het bakpoeder en de yoghurt.

- Rol het deeg uit met een deegroller en bekleed de ingevette springvorm ermee.

- Prik gaatjes in het deeg en besmeer met een eetlepel olie.

- Bak het deeg 10 minuten in de oven.

- Kluts de eieren met de melk en een eetlepel bloem.

- Was de koriander en snijd deze fijn.

- Druk de knoflook uit het velletje, snijd deze fijn en meng door de groente.

- Vul de springvorm met de groente, de cashewnoten en bestrooi met de koriander.

- Giet het eimengsel over de groente en bak 30 minuten in de oven.

- Was de komkommer en rasp slierten met een kaasschaaf of mandoline.

- Was de little gem en snijd hem in reepjes.

- Was de munt en snijd deze fijn.

- Boen de limoen en rasp de schil van de helft van de limoen.

- Maak een dressing van 2 eetlepels olie, de munt en het sap en rasp van een halve limoen.

- Doe de komkommer en sla in een kom en verdeel de dressing erover.

- Serveer de groentetaart met de salade.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Indiaas toetje met chai en amandeltopping

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 sinaasappel (alleen de schil)

- 600 ml halfvolle melk

- 5 gram agar agar

- 2 eetlepels suiker

- 3 zakjes chai thee

- 20 gram amandelen

- 2 eetlepels pruimenjam

Bereidingswijze (voor 15-30 minuten):

- Boen de sinaasappel en snijd er twee schilletjes vanaf.

- Breng de melk met de agar agar, de suiker en de sinaasappelschil aan de kook.

- Laat dit een aantal minuten pruttelen en haal dan van het vuur.

- Hang de theezakjes in het pannetje en laat minimaal 5 minuten trekken.

- Laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur en verwijder de sinaasappelschillen.

- Verdeel de melk over 4 glaasjes en laat minimaal 2 uur in de koelkast opstijven.

- Hak de amandelen in kleine stukjes.

- Verwarm de pruimenjam in een pannetje en voeg 2 eetlepels water toe.

- Garneer elk glaasje met een lepel warme pruimenjam en wat amandelen.

Tips tegen verspilling