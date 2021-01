Met deze tips van deskundigen kom jij Dry January succesvol door!

Niemand kijkt gek op als je een glas wijn voor jezelf inschenkt. ,,Alcoholgebruik is een norm, we vinden het gewoon. Dat maakt het ook zo lastig om te doorbreken,” zegt Ed Bakker. Hij weet als preventiedeskundige bij Brijder verslavingszorg (o.a. in Gouda en Alphen) hoe moeilijk het doorbreken van gewoonten kan zijn. ,,Bewustwording is zo belangrijk. Als je weet wanneer en waarom je een borrel pakt, kan je er pas iets aan doen.”