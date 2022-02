Met deze tips bescherm je je keuken tegen ongedierte

Goede hygiëne is belangrijk, begint Sandra Koster van Traas Ongediertebestrijding. ,,Motten komen bijvoorbeeld voor in de voorraadkast of keukenla met vergeten voorraad. Vooral een meelmot kan massaal uit een vergeten pak meel, honden- of kattenbrokken tevoorschijn komen. Controleer dus regelmatig de voorraadkast om dit te voorkomen.”

Bewaar droge voorraden in een goed afsluitbare pot of blik op een droge en liefst koele plaats, adviseert Sanne Janssen van Milieu Centraal, de gids over duurzaamheid. ,,Plaagdieren vinden altijd hun weg naar de voorraadkast, je kunt dus beter voorkomen dat ze terugkomen. Houd de keukenkastjes goed schoon en bewaar etenswaren niet te lang. Zet oude etenswaren vooraan in je kast, zodat je die als eerste op maakt.”

Fruitvliegjes

,,Fruitvliegjes komen in de zomer vooral op rottend en gistend voedsel af”, vertelt Janssen. ,,Eet fruit op tijd en laat vooral geen overrijp fruit of fruit met beurse plekjes op de fruitschaal liggen. De meeste fruitsoorten kunnen in de koelkast. Zorg er anders voor dat ze er niet bij kunnen, door een vliegenkap te gebruiken. Maak je aanrecht, eettafel en kookplaat meteen schoon en spoel vuile glazen direct om.”

De gft-bak is een populaire broedplaats, zet die dus buiten op een koele plek en laat hem legen zodra het kan. ,,Fruitvliegjes houden niet van de geur van basilicum, dille of salie”, weet Janssen. ,,Leg dat in de buurt van je fruit. Kruidnagels, knoflook of takjes lavendel vinden ze ook vies. Fruitvliegjes houden ook niet van tocht, zet ramen of deuren dus tegen elkaar open.”

Muizen

Muizen zetten graag hun tanden in kabels, voedsel en isolatiemateriaal. ,,Ze hebben genoeg aan een opening van een halve centimeter. Als er een balpen door het gat kan, is de kans groot dat er een muis doorheen kan. Wij zien vaak dat stootvoegen openstaan en de doorvoeren bij de meterkast en onder de keuken slecht zijn afgewerkt”, zegt Koster. ,,Berg open en makkelijk toegankelijk voedsel op in afgesloten bakken.”

,,Muizen kunnen ziektes overbrengen en je huis vervuilen met uitwerpselen en urine”, vult Janssen aan. ,,Dicht daarom kleine spleten en kieren met weringspasta, bedek ventilatiegaten met fijnmazig insectengaas, laat geen etensresten staan en veeg of stofzuig ook kruimels op de grond. Zorg ook dat prullenbakken goed afgesloten zijn.”

Mieren

Volledig scherm De bladeren van de tomatenplant houden mieren weg. © Getty Images/iStockphoto ,,Langs dorpels van deurkozijnen of aansluitingen van raamkozijnen dringen mierenkolonies binnen”, zegt Koster. Mieren zitten vaak al in de tuin en trekken daarom snel naar binnen, zeker als ze voedingsmiddelen waarnemen via een geurspoor. ,,Het is dus verstandig om zoveel mogelijk kieren te dichten. Zijn ze binnen en is het voedsel opgeruimd, breng ze dan op een dwaalspoor door te dweilen met een goed schoonmaakproduct en heet water, vooral langs randen en plinten.”

Volgens Janssen werkt sterk ruikend kruid ook om mieren van hun pad te brengen. ,,Zoals verkruimelde pepermuntblaadjes, zakjes muntthee of vers tomatenblad. Ook komkommerschijfjes leiden mieren af van hun vaste routes.”

Een lokdoosje raadt Koster niet aan. ,,Die bevatten vaak te weinig middel om de mieren te verslaan. Enkele mieren zullen sterven, maar de kolonie gaat er niet aan. Een professionele bestrijder werkt met een krachtiger middel.”

Kakkerlakken

,,Kakkerlakken komen vaak per toeval in huis”, weet Koster. ,,Ze hebben niet veel nodig om zichzelf in leven te houden. Het kleinste druppeltje vet kan al voldoende zijn voor een kakkerlak. Bij voldoende voedsel kan de populatie in stand blijven en zich gaan voortplanten en in razendsnel tempo uitbreiden. Belangrijk is dan ook om op tijd professionele hulp in te schakelen.”

