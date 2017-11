Met deze opvallende activiteiten verbrand je net zoveel als met hardlopen

Friemelen

Tikken met je voet, bewegen met je been of iets wat je zelf heel fijn vind. Sommige mensen zijn er gek op maar je kan er ook een hekel aan hebben. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat je tientallen meer calorieën verbrand dan dat je niets doet. Één bepaald onderzoek heeft zelfs vast gesteld dat je met friemelen 350 calorieën per dag verbrand. Dit heeft als gevolg dat je 25 tot 35 kilo per jaar afvalt!

Groene thee drinken

Voor veel mensen is het moeilijk om af te vallen, erg is geen makkelijke uitweg. Nu is er onderzocht dat het drinken van groene thee effect heeft op je vetpercentage. Het onderzoek onderzocht obese mensen die meerdere keren op een dag groene thee dronken. Door het drinken van de groene thee werden er ongeveer 183 calorieën per dag verbrand. Deskundigen ontdekte polyfenolen in de thee, die rijk zijn aan antioxidanten en die helpen het lichaam effectiever vet af te breken. Je moet echter veel thee drinken om het effect te zien, ongeveer 8 glazen op een dag.

Eruit zweten

Een heet bad, een sauna of een stoombad, het werkt allemaal. De warmte zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt. Higher Dose, een spa in New York beweert zelfs dat het zitten in een sauna voor 45 minuten en niets doen net zo veel calorieën verbrand als het rennen van 4 kilometer.