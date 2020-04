Met deze klassieke Franse recepten kun je toch een beetje in Frankrijk vertoeven

Sacha de Boer (fotograaf), Babs Assink (journalist) en Janine Smits (stylist) houden intens van het Franse leven en brengen geregeld samen tijd door in de Bourgogne. Koken, lekker eten en goede gesprekken spelen daarbij altijd een belangrijke rol. Het kookboek is dan ook hun ode aan de Franse keuken. De drie vriendinnen vertellen over Joie de Vivre.

Het boek is een ode aan de Franse keuken, waar denken jullie aan als je aan Frankrijk denkt?

,,Frankrijk is een prachtig land, dat is ook de basis van het oude kookboek. Wat er zo bijzonder is aan Frankrijk is de manier van leven’’, vertelt Smits over haar liefde voor het land. ,,De mensen houden van het goede leven, ze hebben een prachtige natuur, hun eigen eten en drinken – het is dan ook het land van de wijn. De Franse chansons geven een fijne sfeer.’’

Wat voor soort recepten zijn uitgekozen voor het boek, en waarom juist deze?

,,We hebben geprobeerd om een gevarieerde mix te maken. In Frankrijk is koken met de seizoenen belangrijk, dus met de groente en het fruit van dat moment. Zo hebben we geprobeerd de mix te maken. Met het boek maak je echt een reis door Frankrijk’’, zegt De Boer.

Zijn de gerechten voor iedereen gemakkelijk te maken?

,,Sommige recepten zijn wat uitdagender voor hobbychefs, maar anderen zijn weer super makkelijk, zoals de uiensoep’’, zegt Smits. ,,Het zijn topchefs die we hebben gevraagd, dus bij sommige chefs vind je wat meer uitdaging. Als hobbykok kun je ook je eigen wijsheid gebruiken en bijvoorbeeld dingen uit de gerechten weglaten.’’

De dames vallen elkaar continu enthousiast in de rede, maar zijn het over het algemeen met elkaar eens. ,,Je moet vooral kijken: waar heb ik zin in? We willen met het boek dat je het verleden en het heden met elkaar verbindt, van simpel tot heel uitgebreid. Het is gewoon heerlijk’’, stelt Assink.

Hierover zijn de meningen van de dames verdeeld. Maar toch willen ze in hun keuze geen chef te kort doen. ,,Wat belangrijk is om te benadrukken is dat er zoveel lekkere dingen in staan. Het is lastig om te kiezen. Alles is even lekker, als je het morgen vraagt heb ik weer een andere favoriet dan vandaag. Je kunt er wel tien of vijftien kiezen’’, redt De Boer de boel.

Is het boek geschikt voor iedereen?

,,Het is een lifestyle kookboek. Het boek laat de sfeer zien van het leven op het land. Het is met de foto’s een lust voor het oog, er wordt uitgelegd waar het boek vandaan komt’’, legt Assink uit. ,,Je maakt echt een reis door het boek. Als je niet van koken houdt, zie je de manier van leven in Frankrijk. Degenen die wel van koken houden zien weer de recepten en de daarbij behorende sfeer. Je gaat op reis vanuit je stoel.’’

Waar denken jullie aan bij ‘joie de vivre’?

,,Genieten van het leven met vrienden – en lekker eten en drinken, levenskunst en leven in het nu. Zoals Janine het noemt: het is echt een way of life’’, zegt De Boer. Volgens de dames is het belangrijk om ook in deze tijden te kunnen genieten. ,,En met elkaar een boek te kunnen maken, haha.’’

Waren jullie het snel met elkaar eens over het resultaat?

,,Er is een aanloopperiode geweest vanaf het eerste idee, dat was zo’n twee jaar geleden. We dachten er eerst aan om filmpjes te maken, dat hebben we ook gedaan. Maar we dachten: het is ook leuk als de chefs van nu gaan koken met de recepten van toen, en kijken of het verschilt met nu’’, vertelt Smits.

Een ding is duidelijk: het uiteindelijke resultaat ging gepaard met een hoop ideeën en creativiteit. ,,Het was een heel proces waarvan dit het resultaat is. De uitgever was gelijk enthousiast, het ging in een stroomversnelling. We hebben de chefs benaderd, de recepten gestuurd en zij bedachten een eigen versie.’’

,,We zijn bij elke chef langs geweest om alles te regelen, zoals de foto’s maken. Daarna hebben we gekeken of er vanuit de chefs nog vragen waren. Het leuke was ook dat alle chefs gelijk enthousiast waren over het idee, ze vonden het heel charmant. En natuurlijk is het wel bedoeld voor hobbychefs, dus daar hebben we van tevoren ook naar gekeken’’, vertelt Assink over het proces.

,,We zijn al lang vriendinnen en delen lief en leed met elkaar, het was een groot feest om met elkaar te werken. De aanloop naar Joie de Vivre was ook heel erg joie de vivre’’, zegt De Boer.

Benieuwd geworden naar het lifestyle kookboek Joie de Vivre? Hieronder vind je een van de recepten uit het boek:

Volledig scherm Rivierkreeftjessoep van Erik van Loo. © TerraLannoo

Voorgerecht: Rivierkreeftensoep van Erik van Loo

INGREDIËNTEN

200 g WUPS (fijngesneden stukjes wortel, ui, prei en selderij)

1 venkel

2 tomaten, in stukken

1 takje tijm

1 laurierblad

1 verse serehstengel, fijngesneden

10 draadjes saffraan

1 el boter

2 kreeftenkarkassen

100 ml cognac

100 ml witte wijn

500 ml visbouillon

200 ml room, licht geklopt

1 el Noilly Prat

1 el rode port

1 el pastis

2 plakjes bladerdeeg (uit de diepvries), ontdooid

1 eidooier, losgeklopt

Voor het garnituur

1 tomaat, ¼ venkel, ½ wortel, 1 stengel bleekselderij, brunoise (in heel kleine blokjes)

24 rivierkreeftenstaarten, gekookt

Limoencress

kreeftenmayonaise (te koop bij de delicatessenwinkel), eventueel

BEREIDING

1. Doe de wups, ¾ venkel, tomaten, tijm, het laurierblad, de serehstengel en saffraan in een pan met boter en fruit dit alles. Voeg de kreeftenkarkassen toe. Doe de cognac erbij, en vervolgens de witte wijn en de visbouillon. Breng aan de kook. Laat 30 min. op laag vuur trekken. Zeef het geheel en laat deze bisque inkoken. Breng op smaak met de room, Noilly Prat, rode port en pastis.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de blaadjes bladerdeeg op elkaar. Snijd hier 4 dunne repen van en bestrijk met de eidooier. Leg de deegrepen op een bakplaat en zet deze ca. 8 min. in de oven totdat ze mooi bruin zijn geworden.

3. Verwarm voor het garnituur de tomaat, venkel, wortel en selderij samen met de rivierkreeftenstaarten in een pan.

4. Verdeel het garnituur over de borden. Bewaar enkele rivierkreeftenstaarten en snijd die in stukjes. Giet de bisque over het garnituur. Leg de deegstengels op de rand van de borden, leg er wat stukjes rivierkreeftenstaart op, enkele blaadjes limoencress en eventueel wat dotjes kreeftenmayonaise. Serveer direct.