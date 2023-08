Met deze cocktails krijg je de zomer in je bol: dit zijn dé zomerdrankjes van 2023

Of je nu in je tuin zit of op je balkonnetje, een vrije dag fleurt op van een cocktail. Daar hoef je allang niet meer voor naar de cocktailbar of op cursus, je maakt ’m gemakkelijk zelf. Met alcohol, maar minstens zo lekker ook zonder. Houd wel je hoofd koel, dus drink met mate, blijf met je handen uit de blender en houd het deksel er goed op tot-ie helemaal ‘shaken & stirred’ is.

Strawberry Fields Frosé

Volledig scherm Strawberry Fields Frosé. © RV

Deze slushpuppie voor volwassenen, vernoemd naar het beroemde Beatles-nummer (dat niet gaat over alcohol maar over hallucinerende drugs), is de perfecte verfrissende dorstlesser op een warme zomerdag, vanwege de frozen rosé (frosé), in de mix met rozenlikeur en cranberrybitters, gemaakt met crushed ice.

Ingrediënten

60 ml rosé wijn

20 ml aardbeiensiroop

10 ml citroensap

5 ml rozenlikeur

1 dash Fee Brothers Cranberry Bitters

Recept

1. Schenk de wijn, aardbeiensiroop, citroensap, rozenlikeur en cranberrybitters in een blender.

2. Voeg een schepje crushed ice toe.

3. Doe de deksel er goed op en zorg ervoor dat je nooit met je handen of lepel in de blender komt.

4. Zet de blender aan en laat hem draaien totdat alles is veranderd in een gladde consistentie. Hoelang dit duurt hangt af van het vermogen van de blender, maar meestal duurt dit zo’n 25 seconden.

5. Zet de blender uit en schenk de inhoud in een milkshakeglas.

6. Garneer met een aardbei, takje munt en een lang rietje.

Hemingway Daiquiri

Volledig scherm Cocktails uit de Cocktailbijbel van Tess Posthumus © RV

Bedenker Tess Posthumus: ,,Het is algemeen bekend dat de beroemde schrijver Ernest Hemingway wel van een borrel hield. Minder bekend is dat hij dacht suikerziekte te hebben en dat hij daarom geen standaard Daiquiri wilde drinken. In de Hemingway Daiquiri gaat maraschino-likeur, gemaakt van kersen en een beetje grapefruitsap, in plaats van suikersiroop. Hemingway bleek helemaal geen suikerziekte te hebben, en in rum en maraschino zit natuurlijk ook suiker! Nut had zijn variant dus niet, lekker is-ie wel! Ik gebruik zelf graag de maraschino-likeur van het merk Luxardo, omdat deze minder zoet en geparfumeerd is dan andere merken.’’

Ingrediënten

60 ml witte rum

20 ml grapefruitsap

20 ml limoensap

10 ml maraschino-likeur

Recept

1. Schenk de rum, maraschino, het limoensap en het grapefruitsap in een shaker.

2. Vul de shaker met ijsblokjes en schud hard.

3. Schenk de cocktail in het glas door een strainer (cocktailzeefje).

4. Garneer met een limoenschijfje.

Sorrelade (alcoholvrij)

Volledig scherm Cocktails uit de Cocktailbijbel van Tess Posthumus. © RV

Alcoholvrije drankjes zijn hot en het aanbod van 0.0 shakes, wijnen en biertjes blijft groeien. Dé oplossing voor wie geen trek heeft in een kater, de BOB of zwanger is of het gewoon even een tijdje ‘dranquillo’ doet. De naam Sorrelade komt van de Jamaicaanse plant Roselle (Sorrel), ook bekend als Hibiscus Sabdariffa. Het drankje heeft een bitterzoete, licht spicy smaak en geeft je een kick bij tropische temperaturen.

Ingrediënten

90 ml hibiscusthee

20 ml gembersiroop

15 ml citroensap

sodawater

Recept

1. Vul een tikiglas met ijsblokjes.

2. Schenk de afgekoelde hibiscusthee, gembersiroop en het citroensap erbij.

3. Top up met sodawater.

4. Roer alles even kort door.

Lychee Picador

Volledig scherm Cocktails uit de Cocktailbijbel van Tess Posthumus. © RV

De picador is in feite hetzelfde als een margarita, inclusief de zoute rand op het glas. In deze variant is een friszoete lycheelikeur aan het drankje toegevoegd, wat het wat zoeter maakt, een vrolijke lichtroze kleur geeft en mooi afsteekt als je zwart zout gebruikt.

Ingrediënten

45 ml tequila blanco

30 ml lycheelikeur

15 ml limoensap

15 ml citroensap

Recept

1. Maak de buitenrand van een coupe nat met een beetje limoensap en bestrijk de rand met zwart Hawaï-zout.

2. Schenk de tequila, lycheelikeur, het limoensap en citroensap in een shaker.

3. Vul de shaker met ijsblokjes en schud hard.

4. Schenk de cocktail in het voorbereide glas door een strainer (cocktailzeefje).

5. Garneer met een limoenschijfje.

Passionfruit Fix

Volledig scherm Cocktails uit de Cocktailbijbel van Tess Posthumus © RV

Tess Posthumus: ,,Deze cocktail is een hardloper onder mijn eigen lijst van Flying Dutchmen Cocktails en is directe familie van een andere signature cocktail die we bij onze bar Dutch Courage serveren, de Koko Klapa. De Passionfruit Fix is een kleinkind van de klassieke Fix, geïnspireerd op de modernere Pornstar Martini. De Koko Klapa is weer het Nederlandse nichtje van de Passionfruit Fix. Allemaal heerlijk fris en tropisch, met een licht zoetje.’’

Ingrediënten

45 ml vodka

20 ml Galliano l’Autentico-likeur

20 ml vanillesiroop

20 ml citroensap

een verse passievrucht

Recept

1. Schenk de vodka, Galliano l’Autentico-likeur, vanillesiroop en citroensap in een shaker.

2. Lepel de halve passievrucht uit boven de shaker.

3. Vul de shaker met ijsblokjes en schud hard.

4. Schenk de cocktail door een strainer in een rocks-glas gevuld met crushed ice.

5. Garneer met een kwart verse passievrucht, takje mint en kort rietje.

Ook drinken deze zomer! * Michalada, een stoere Mexicaanse variant op de bloody mary, met tomatensap, limoensap, tabasco en bier in plaats van wodka. * De Franse klassieker kir royal is de ‘comeback kid’ van deze zomer: prosecco (of crémant of champagne) met crème de cassis, geserveerd in een flute: chiquer wordt het niet. Of ga voor een kir: witte wijn met crème de cassis. *Shandy, oftewel een sneeuwwitje, en Tinto de Verano zijn lichte en frisse drankjes die in de jaren 70 populair waren onder tieners: een biertje of een rode wijn in de mix met 7UP, Sprite of Fanta. Dat mocht natuurlijk niet, toen niet en nu al helemaal niet meer. *Raketjes, wie is er niet mee opgegroeid? Het ijsje is ook de inspiratie voor het Raket-shotje in drie kleuren, gemaakt van ijskoude Sinas, Bacardi Razz en bessenjenever en eventueel een raketje als garnering. *Hugo Spritz is een variant op de Aperol Spritz, met de populaire Italiaanse drank Hugo (bevat minder alcohol dan wijn), vlierbloesemsiroop, sodawater, prosecco, munt en limoen.