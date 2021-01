Melissa kampt met eetstoornis: ‘Ik was een botje, maar zag alleen maar mijn hamsterwangen’

Er zijn lekkernijen waarvoor de angst te groot is. En gebeurtenissen die ze het liefst uit de weg gaat. Kerst is er één van. Melissa Froeling was vorige week deels bij haar moeder en deels bij haar vader. „Vooral voor papa is Kerstmis een gezellig samenzijn waar een uitgebreide maaltijd automatisch bij hoort. Vorig jaar verpeste ik het door boos van tafel te lopen. Ik wilde geen hamburger eten. Nu moest het beter gaan.”



„De druk vond ik heel lastig. Vooral de dagen voor kerst was ik bezig met compenseren. Minder eten, omdat ik wist dat de feestdagen bovenmatig zouden zijn. Bij het ontbijt hetzelfde. Straks komt er chips op tafel. Daarom neem ik nu weinig. Het was best zwaar, maar gelukkig gingen we bij papa gourmetten. Ik bepaalde zelf wat ik in het pannetje deed. Geen hamburgers en worstjes, maar alleen mager vlees.