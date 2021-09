McDonald's komt tijdelijk met burger van planten

Koken & Eten Oliebollen­bak­kers krijgen extra maand: ‘Dit wordt onze grote redding’

10 september Zomerweer of niet: de oliebollenbakkers in Rotterdam zetten zich schrap om snel weer te schitteren. De extra omzet - vanwege de coronacrisis mogen ze al op 1 oktober beginnen - is broodnodig. ,,Al is het 35 graden: wíj gaan bakken.” Ook in Den Haag mogen de ondernemers een maand eerder beginnen.