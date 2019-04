Massale voedselvergiftiging in Milaan: bijna 100 Nederlanders ziek, 17 in ziekenhuis

Rond het middaguur kregen de eerste Nederlanders last van misselijkheid, buikpijn en braken. De toeristen verbleven in verschillende hotels in de stad. Hulpdiensten hadden hun handen vol aan de golf zieken: tot een uur of twee 's nachts zijn vijf ambulances in de weer geweest, twee medische eenheden waren ingeschakeld en ook nog coördinatiepersoneel om alles in goede banen te leiden. Ook de politie is te hulp geschoten.