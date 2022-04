Mager rundergehakt? In sommige supers bevat het 10 procent vet: ‘Hartstikke ongezond’

Als producen­ten aan gehakt vlees iets toevoegen zoals water of aroma, dan is het veranderd in gehakt en is het geen gehakt vlees meer

Dat vleesverwerkers vet toevoegen aan gehakt is niet zo gek: vet maakt het vlees smeuiïg en het voegt smaak toe. Maar het mag wel een tandje minder. Volgens een Europese richtlijn mag mager rundvleesgehakt maximaal 7 procent vet bevatten, meldt de Consumentenbond. Maar de Nederlandse Warenwet maakt onderscheid tussen gehakt vlees en gehakt. Als producenten aan gehakt vlees iets toevoegen zoals water of aroma, dan is het veranderd in gehakt en is het geen gehakt vlees meer. Verwarrend, want volgens de Nederlandse Warenwet mag mager gehakt van rundvlees daardoor maximaal 15 procent vet bevatten.

Onverzadigd vet 'hartstikke ongezond’

De pijn zit vooral in de term 'mager'. Je verwacht het niet, stelt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, dat mager helemaal niet zo mager is. Mager rundergehakt is soms vetter dan half-om-halfgehakt (varkensvlees en rundvlees) of gewoon rundergehakt. Soms is het zelfs vetter dan shoarmavlees of spareribs. Het zet mensen op het verkeerde been. ‘Hartstikke ongezond’, zo meldt ze in een bericht dat haar organisatie vandaag verspreidt. ‘Want vet in gehakt is dierlijk en daarom voor een groot deel verzadigd. Dat verhoogt het ongunstige cholesterol in je bloed en dat is ongezond voor je hart en bloedvaten.’