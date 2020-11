Maakt het uit hoe je het schrijft? Welnee! Hummus van Mecca smaakt minstens zo lekker als in Beiroet

Het is vandaag ‘vegandag’: Karin (51) schreef een survival­gids voor nieuwelin­gen

2 november Het is vandaag Wereld Veganisme Dag. Plantaardig eten staat centraal. Karin Rietmeijer (51) vindt dat mensen niet zo moeilijk hoeven doen over stoppen met vlees, zuivel en eieren. Zo ingewikkeld is het volgens haar niet.