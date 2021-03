Lubach vraagt 1,7 miljoen kijkers: Wil je geen pandemie meer? Kies dan deze partijen níet

Bij ProVeg zijn ze blij met de aandacht die Lubach schonk aan de site. ,,Een heel sterk item en we zijn blij dat Lubach dit op deze manier op de agenda zet", zegt Pablo Moleman die de vergelijking voor de site bedacht. ,,De timing zo vlak voor de verkiezingen is natuurlijk heel mooi en we zijn ook blij dat de cijfers uitgebreid aan bod kwamen.” Volgens Moleman noemt 80 procent van de Nederlanders het voorkomen van een nieuwe pandemie een belangrijke reden om de vleesconsumptie te verminderen.



De site NewFoodKieswijzer werd door de aandacht van Lubach vier keer zoveel bezocht in één avond als in de weken ervoor bij elkaar: het Lubach-effect was zichtbaar. ,,Een op de tien Nederlanders heeft het item gezien", aldus Moleman. ,,En zo'n 200.000 mensen hebben op YouTube dit fragment teruggekeken.” Of die nieuwsgierige kiezers daadwerkelijk in actie komen? ,,Dat weten we over twee dagen pas", zegt Moleman. ,,Maar het is niet alleen een oproep aan de kiezer maar ook aan de politiek. Niemand wil dat er nog een pandemie komt en zeker niet dat Nederland hem organiseert, zoals Lubach het zo mooi omschrijft. En naar de politiek is het een signaal dat ze niet bang hoeven te zijn dat kiezers afhaken. Van de kiloknaller wil de meerderheid van de kiezers van elke partij af.”