Lokale bierbrouwers proberen hoofd boven water te houden: ‘Er zal 15.000 liter bier weggegooid moeten worden’

Vorige week werd de nieuwe brouwerij van het Haagse Eiber geïnstalleerd op de zesde verdieping van de oude Philipsfabriek in Den Haag. Eigenaar Jasper van den Burg wilde het niet uitstellen. ,,Alles was afgelopen jaar al in gang gezet en het is een droom die uitkomt. Dus we gaan het gewoon doen. Corona maakt dingen absoluut moeilijker. Maar we houden ons vast aan het feit dat als alles straks weer open gaat mensen geld over hebben en dorst hebben. Dus dan moet het wel goed komen.”