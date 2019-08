Lidl doet proef met voedsel dat nog net eetbaar is: te koop voor maar 25 cent

Het kabinet wil in lijn met doelen van de Verenigde Naties de verspilling van voedsel in 2030 met de helft hebben teruggedrongen. Naast de kortingsactie, zoekt Lidl de oplossing tegen voedselvoorspelling ook in technologie. De supermarkt sluit zich voor een proefperiode aan bij de app Too Good To Go, die maaltijdboxen samenstelt met eten dat winkels en supermarkten anders zouden weggooien. Eerder sloten Albert Heijn en Jumbo al een samenwerking met die app.

AH presenteerde onlangs algoritmes als nieuw wapen in de strijd tegen bergen aan weggegooide etenswaren. In een proef in Zandvoort, die inmiddels is afgelopen, voorspelden rekenmodellen wat de beste korting is om versproducten verkocht te krijgen als hun houdbaarheidsdatum nadert. De afprijzingen verschenen vervolgens automatisch op elektronische prijskaartjes, naast de reguliere prijs. De eerste ervaringen zijn positief, maar of het experiment navolging krijgt in een groter aantal supermarkten, beslist de grootgrutter naar verwachting later dit jaar.