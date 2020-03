Lidl breidt aanbod vegan en vega flink uit en introduceert eigen burger

Koken & etenSupermarktketen Lidl verdrievoudigt vanaf vandaag het aantal vegetarische en veganistische producten in de schappen. Binnen het vega-assortiment komt de discounter met de zogenoemde Next Level Burger.

Met de verdrievoudiging wordt 21 procent van het gekoelde aanbod in het vlees-, kip- en visschap vegetarisch of vegan. Lidl wil klanten zo een duurzaam en betaalbaar alternatief voor vlees aanbieden. Het is een forse uitbreiding, aangezien Lidl eerder in totaal slechts negen vegan- en vegaproducten in de schappen had liggen. Dat worden er nu 27, waarvan er 11 vegan zijn en 16 vega.



Andere supermarkten zijn al jaren bezig het aanbod van vegetarische producten te vergroten. Anderhalf jaar geleden breidden Albert Heijn en Jumbo hun assortiment flink uit. De meeste supermarkten hebben bijvoorbeeld hun eigen burger. Albert Heijn is het grootst, zegt Isabelle Boerdam, initiatiefnemer van de Week zonder Vlees die volgende week begint.



,,Jumbo heeft twee jaar geleden een enorme inhaalslag gemaakt en staat nu ongeveer op hetzelfde niveau als AH, maar daarvoor was Albert Heijn de voorloper. Al heel lang”, zegt ze. Volgens Boerdam is Lidl vergeleken met de grote supermarktketens nog klein. ,,De grote jongens hebben misschien wel 75 producten in het schap.”

Mainstream

Met de introductie wil Lidl ‘kwaliteit en duurzaamheid betaalbaar maken’, aldus woordvoerster Christine Braun. Volgens haar zijn producten van Lidl ‘mainstream’, oftewel bedoeld voor de massa. ,,Producten moeten bij Lidl voor elke portemonnee betaalbaar zijn, ook de vega- en veganproducten’’, aldus Braun.

,,Vleesvervangers worden vaak per twee stuks aangeboden, daardoor lijkt het prijsverschil wat hoger als je het vergelijkt met vlees dat in een grotere verpakking wordt aangeboden’’, legt Braun uit. Ze maakt hierbij de volgende vergelijkingen: ,,Voor een vegetarische kaasschelp (te vergelijken met een cordon bleu) betaal je bij Lidl 1,59 euro voor 200 gram en voor de vleesvariant van 250 gram 2,19 euro. Vega kipstukjes kosten 1,99 euro voor 175 gram, en de kipstukjes van 400 gram kosten 3,33 euro.’’

Volledig scherm Lidl vega kipstukjes © Lidl Nederland

Next Level Burger

Binnen het nieuwe assortiment lanceert Lidl onder meer de Next Level Burger. Volgens Lidl is deze hamburger ‘een betaalbaar alternatief’ ten opzichte van het merk Beyond Meat. Voor de Next Level Burger betalen klanten 3,29 euro, terwijl vergelijkbare burgers bij concurrerende supermarkten bijna 6 euro kosten. Dit is de eerste vleesvervanger die Lidl onder een eigen merknaam op de markt brengt.

Volledig scherm Next Level Burger van Lidl © Lidl Nederland

De vegan burger is gemaakt op basis van soja-, tarwe-, en erwteneiwit en lijkt qua smaak en uiterlijk op vergelijkbare vleesproducten. ,,Met de ‘Next Level Meat’ kunnen onze klanten vegan en daarmee milieu- en diervriendelijk eten, zonder de smaak van vlees te moeten missen’’, zegt Quirine de Weerd van Lidl Nederland. De burger is al in een aantal winkels in Nederland verkocht. Vanaf vandaag is de burger landelijk te verkrijgen.

Klimaatneutraal

Lidl verkoopt naast de vegan burger ook zogenoemd Next Level Meat-gehakt. Deze producten besparen volgens het bedrijf 91 procent CO²-uitstoot in vergelijking met rundvleesproducten. De resterende 9 procent wordt gecompenseerd door de leverancier via Climate Partners. Daardoor zijn de Next Level Burger en het Next Level-gehakt volgens Lidl ‘volledig klimaatneutraal’.

Climate Partners ondersteunt projecten in het Braziliaanse regenwoud, waarbij steeds meer gebieden worden toegewezen aan kleine boeren en niet meer worden gekapt voor sojaplantages.

,,Duurzaamheid zit bij Lidl in het dna en daarom past deze klimaatneutrale burger extra goed bij ons. Zelfs over de verpakking is nagedacht’’, zegt Braun. De burgers worden in een recyclebaar kartonnen bakje gelegd en met een dunne folie afgesloten. ,,Alle materialen kunnen worden gescheiden.’’

Klantwens

Lidl zegt dat er in de markt duidelijk behoefte is aan vegan producten en dat zij hier ook zelf onderzoek naar heeft gedaan. ,,Daarom is het belangrijk om onze klant een goed alternatief te bieden voor vlees’’, stelt Braun.

,,Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor zo nu en dan geen vlees te eten, of om vlees helemaal van hun menu te schrappen. We hebben onze vleesvervangers daarom met hoge snelheid ontwikkeld en verkopen vanaf vandaag een uitgebreid en gevarieerd vegetarisch assortiment voor een betaalbare prijs’’, vult De Weerd aan.

Het vegetarische assortiment is opgebouwd uit vier categorieën: producten op basis van kaas en groente, producten die op vlees lijken, pure producten en producten die bereid moeten worden. ,,Het hoort helemaal bij deze tijd’’, zegt Braun.