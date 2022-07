Kosten van je boodschappen drukken? Dan is dit hét moment om vlees in te wisselen voor vleesvervangers

Koken & EtenWaar alles duurder lijkt te worden, is er één product waarvan de prijs nauwelijks stijgt: de vleesvervanger. De vleesprijzen schieten vanwege de inflatie door het dak, waardoor je nu in verhouding een stuk goedkoper uit bent met het plantaardige alternatief.

Dat blijkt uit onderzoek van supermarktonderzoeker Questionmark, in opdracht van ProVeg Nederland, dat zich richt op het versnellen van de overgang naar een plantaardig voedselsysteem. De onderzoekers vergeleken de prijzen van burgers, gehakt en kipstukjes bij Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Aldi, Lidl en Plus met de goedkoopste bijbehorende vleesvervangers in dezelfde gewichtsklasse. In 66 procent van de gevallen was het plantaardige alternatief goedkoper dan of ongeveer even duur als hun dierlijke tegenhanger.

Al in februari gaven ProVeg en Questionmark een overzicht van de prijsverschillen tussen dierlijke producten en de plantaardige tegenhangers. Toen waren de plantaardige varianten vaak duurder dan hun dierlijke tegenhanger. Maar door de inflatie zijn er nu veranderingen te zien. Waar in februari plantaardige burgers nog gemiddeld 56 cent per kilo duurder waren dan dierlijke, zijn ze nu 78 cent per kilo goedkoper.



Plantaardige kipstukjes waren voorheen 1,16 euro per kilo duurder, nu zijn ze 37 cent per kilo goedkoper. Voor plantaardig gehakt betaalde je in februari nog 29 cent per kilo meer, nu betaal je 1,36 euro per kilo minder.

Vleesvervanger is niet overal goedkoper alternatief

De verschillen tussen supermarkten en tussen producten onderling blijven wel groot, maar de trend is in iedere supermarkt terug te zien. ,,Het wil dus niet zeggen dat élke vleesvervanger in élke supermarkt goedkoper is”, zegt Pablo Moleman namens ProVeg. Bij Aldi en Lidl zijn relatief gezien de grootste voordelen te behalen voor wie vlees inruilt voor vleesvervangers. Bij de hamburgers scheelt dit maar liefst 6 euro per kilo.

Quote Waar je tot tien kilo plantaar­dig materiaal nodig hebt voor een kilo vlees, maken wij daar gelijk tien kilo aan eindpro­duct van Karin Lowik, Vivera ,,Bij Albert Heijn, Jumbo en Dirk was in het geval van de burgers de diepvriesburger het goedkoopst, en die zijn een flink stuk goedkoper dan de verse burgers”, legt Moleman uit. ,,We hebben dus een diepvriesburger vergeleken met een verse plantaardige burger en dat was bij Aldi en Lidl niet het geval, dat zie je dus ook terug in de resultaten. Als we vers met vers hadden vergeleken waren de prijsverschillen nog meer in het voordeel van plantaardig uitgevallen, maar er zijn ook consumenten die juist voor die diepvriesburger kiezen, dus die gaan we dan niet negeren.”

Vleesproductie is grondstofintensief

Quote Nu de prijs juist een extra stimulans is denken wij dus zeker dat dit een boost zal geven aan de verkoop van vleesver­van­gers Pablo Moleman, ProVeg De prijsverschillen hebben volgens Moleman te maken met de prijsstijgingen van brandstof, grondstof en transportkosten. ,,Maar ook tarwe en soja zijn geraakt. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor vleesvervangers, maar tegelijkertijd ook voor veevoer. Om een kilo vlees te maken heb je tot wel tien kilo graan nodig. Vleesproductie is gewoon heel grondstofintensief. Het lukte jarenlang om het vlees tegen bodemprijzen te verkopen, maar in tijden van schaarste is dat niet meer vol te houden.” En dat zien we nu dus voor het eerst terug in de prijs. ,,We zitten nu dus in een vrij unieke situatie dat de vleesvervangers goedkoper zijn. Gemiddeld werd vlees tussen februari en juni 21 procent duurder, vleesvervangers slechts 2 procent.”

Karin Lowik van vleesvervanger-producent Vivera, bevestigt deze verklaring. ,,Wij zetten het eten van de koe direct om in een eindproduct. Waar je dus tot tien kilo plantaardig materiaal nodig hebt voor een kilo vlees, maken wij daar gelijk tien kilo aan eindproduct van. Als de grondstofprijzen omhoog gaan, telt dat dus in vleesprijzen veel harder door dan in plantaardige producten. Verder gebruiken veel retailers vlees om te stunten, waardoor die prijzen heel laag liggen. Dat doen ze met plantaardige producten minder, dat heeft ook effect op de prijs.”

Positieve uitwerking op je portemonnee

,,Ik denk dat dit een bijzonder moment is dat de ware prijs van vleesvervangers nu eindelijk naar voren komt en dat dit hopelijk ook een grotere groep mensen overtuigt om een keer een vleesvervanger te kiezen”, zegt Isabel Boerdam, oprichter van het vegetarische foodblog De Hippe Vegetariër en initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. ,,Nu het ook een positieve uitwerking heeft in de portemonnee is dat een grote kans voor de transitie naar een duurzamer eetpatroon.”

Moleman verwacht met dit onderzoek dat vleesvervangers aan populariteit winnen. ,,Uit onderzoek blijkt dat de prijs een van de grootste obstakels was om voor een vleesvervanger te kiezen”, zegt hij. ,,Nu de prijs juist een extra stimulans is denken wij zeker dat dit een boost zal geven aan de verkoop van vleesvervangers.”

