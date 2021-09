Koolhydraatarme leefstijl lastig? De methode van diëtiste Yvonne is heel simpel en je hoeft niet te tellen

Koolhydraatarm eten is al jaren ontzettend populair en er zijn inmiddels tal van koolhydraatarm-boeken en diëten verschenen. In het nieuwe boek van Yvonne Lemmerrs Grip op Koolhydraten - snel & simpel, in 30 minuten op tafel ligt de nadruk op gezonde en koolhydraatarme maaltijden die makkelijk te bereiden zijn. Lemmers legt uit wat we van het nieuwe boek kunnen verwachten.

Er zijn zoveel mensen die koolhydraatarm eten aanraden. Waarin onderscheidt jouw methode zich?

,,Bij Grip op Koolhydraten (ook bekend als GOK) gaat het niet om een koolhydraatarm dieet, maar om een voedingsmethode waarin het aantal koolhydraatrijke eetmomenten wordt beperkt. Het gaat dus om een koolhydraatbeperkte levensstijl waarbij genieten voorop staat. Je mag een keer pasta, aardappels of brood. Hierdoor is het goed vol te houden.”

Wat opvalt bij de inzage van het nieuwe boek is dat het om een vrij lange lijst met uitleg en regels lijkt te gaan, is het wel makkelijk te volgen?

,,Absoluut. Ik geef lezers graag wat tekst en uitleg, zodat ze begrijpen waarom er in de recepten voor bepaalde ingrediënten wel en voor bepaalde ingrediënten niet wordt gekozen. Deze achtergrondinformatie helpt om betere keuzes te maken en het effect van voeding beter te begrijpen.



Juist voor mensen die al op de koolhydraatarme toer zijn en die het gewend zijn om koolhydraten te tellen, gaat er vaak een wereld open. Ook voor degenen die willen beginnen met minder koolhydraten eten, is het boek simpel en goed te volgen. De vele eenvoudige recepten en dagmenu’s maken het heel makkelijk. Het volhouden zelf is ook een eitje. Mensen gaan zich na een paar dagen beter voelen en dan wil je meer.”

In je boek komen termen als eetrust en koolhydratenuurtje voorbij, dat klinkt intrigerend.

,,Het koolhydratenuurtje is de troef van deze methode. In het koolhydratenuurtje is er keuze uit koolhydraatrijke voedingsmiddelen, zoals fruit, aardappelen, rijst en meer. Wel zijn er bepaalde richtlijnen, maar er is zeker ook ruimte om een keer te ‘zondigen’. In mijn nieuwe boek geef ik voorbeelden van hoe zo’n koolhydratenuurtje eruit kan zien.



Doordat je alleen in dat ene uur relatief veel koolhydraten binnenkrijgt en de rest van de dag niet, kan het lichaam hier veel beter mee omgaan. Hierdoor blijft de bloedsuikerspiegel stabiel en kan het lichaam in de vetverbrandingsmodus komen. Doordat de methode zo simpel is en je niks hoeft te tellen, geeft het velen ook rust. Op het forum en in de Facebookgroep delen enthousiastelingen hun ervaringen. Daar kwam de term eetrust voorbij. Deze term beschrijft heel mooi wat de levensstijl voor je kan doen. Van eetlust naar eetrust, dat geeft een bevrijdend gevoel.”

Eerder verschenen van jou een hele reeks boeken over deze methode, wat maakt dit boek anders?

,,In het boek staan negentig nieuwe recepten en de nadruk ligt echt op snel en simpel. Het boek bevat recepten van Martine van den Brink, met een indrukwekkend succesverhaal dat de artsen versteld doet staan. Het is een erg mooi boek geworden en het was heel bijzonder om dit samen met Martine te kunnen doen.”

Je maakt gebruik in deze methode van fase 1 en fase 2, wat houdt dat in?

,,Bij fase 1 gaat het erom om op gewicht te komen, je mag dan een keer per dag iets ‘oranjes’. Als je op gewicht bent, kun je met fase 2 op een verantwoorde manier je gewicht vasthouden. Je mag dan iets meer koolhydraten aan je dagmenu toevoegen. Hiervoor geeft de methode vijf eenvoudige strategieën.



Fase 1 is ook ideaal om na een vakantie, als je even van GOK los bent geweest, weer in het gareel te komen. Dat is veel eenvoudiger dan het klinkt. Het is geen vermageringsdieet, dus er komt geen hongeren bij kijken.”

In je voedingsmethode maak je gebruik van kleurcodes, er is zelfs een productenwijzer. Is het boek ook interessant als ik je eerdere boeken niet kent en de productenwijzer niet heb?

,,Zeker, het nieuwe boek is een aanvulling op eerder verschenen boeken maar staat ook op zichzelf. Door de uitleg van de kleurcodes, de dagmenu’s en de vele makkelijke recepten met kleurindicatie kan ook iedereen zonder voorkennis direct met het boek aan de slag.”

In jouw methode mag je geen ‘rode’ producten zoals kunstmatige zoetstoffen, is het niet erg streng?

,,Ik vind van niet. Kunstmatige zoetstoffen staan bij mij op de rode lijst, dus dan lijkt het misschien snel streng. Terwijl de hunkering naar zoet juist veel groter kan worden door deze zoetstoffen. Het is geen toeval dat sinds de vetarme diëten en kunstmatige zoetstoffen mensen over het algemeen alleen maar dikker zijn geworden. En heel veel kan er binnen mijn methode nog wel.



Ik ben zelf ook een zoetekauw hoor, maar ik zweer bij Stevia. Waar kunstmatige zoetstoffen vaak een negatieve invloed hebben op ons microbioom (alle bacteriën, virussen en gisten in de darm) heeft stevia hier juist een positieve invloed op. Door kunstmatige zoetstoffen te mijden, blijf je in een goede flow en is je gezonde voedingspatroon volhouden uiteindelijk veel makkelijker.”

