Koolhydraatarm koken is lekker en gezond, vindt Mary: 'Ik wil wat kilootjes kwijt’

Pakistan woest over Indiase claim basmati­rijst: ‘Alsof je een atoombom op ons hoofd gooit’

9 juni De kernmachten India en Pakistan hebben een heleboel twistpunten en daar komt er nu een over rijst bij. India heeft bij de Europese Unie basmatirijst als exclusief Indiaas product geclaimd. Dat is bij buurland en aartsvijand Pakistan in het verkeerde keelgat geschoten.