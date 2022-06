Koninklijk paar kookt in Oostenrijk: ‘De olie uit het zuiden is zo lekker, je gaat er bijna van jodelen’

Koken & EtenTijdens hun staatsbezoek aan Oostenrijk stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen in de keuken. In een cultureel centrum in Wenen hielpen zij met het bereiden van een maaltijd. Bij de kookclub worden Oostenrijkse gerechten gecombineerd met streekgerechten uit andere delen van de wereld.

De koning maakte een Oostenrijks aardbeiengebakje en Máxima hielp het deeg van de pitabroodjes uit te rollen. Veel vertrouwen had de koning niet in hun kookkunsten: ,,Arme mensen die dit straks op moeten gaan eten”, grapte hij bij aankomst. In de keuken van het cultureel centrum kreeg het koningspaar hulp van vrijwilligers. Ook bondspresident Alexander Van der Bellen van Oostenrijk en zijn vrouw hielpen een handje mee bij de bereiding.

Volgens Willem-Alexander staan de royals zelf niet zo vaak in de keuken. Alleen op vakantie willen ze nog wel eens uitgebreid koken, vertelde hij aan een van de vrijwilligers. Zelfs een deegroller vasthouden was volgens de koning voor hem ‘levensgevaarlijk’.

Quote De Oostenrijk­se keuken heeft dus veel invloeden van de landen eromheen Laura de Grave Als je het culinair journalist en kookboekenauteur Laura de Grave vraagt, zijn Oostenrijkse gerechten helemaal niet moeilijk om te bereiden. Zij schreef het kookboek Natuurlijk Oostenrijk. ,,Willem-Alexander kan zeker 50 procent van de gerechten uit mijn boek maken, daar ben ik van overtuigd. Het leuke aan de Oostenrijkse keuken is dat het best no-nonsense is. Het is vaak vrij eenvoudig, dat is de kracht.”

,,Oostenrijk ligt in het hart van Europa, het bestaat uit negen deelstaten en wordt omringd door acht verschillende landen. De Oostenrijkse keuken heeft dus veel invloeden van de landen eromheen”, vertelt De Grave. ,,Maar er is ook veel afwisseling qua klimaat, waardoor iedere deelstaat weer zijn eigen producten heeft en daardoor zijn er ook veel bijzondere lokale gerechten.”

In Wenen is het volgens De Grave dan ook niet anders. ,,Net als elke Europese stad is Wenen een soort smeltkroes van culturen. Er zijn tegenwoordig ruim 6000 horecazaken met keukens van over de hele wereld, van de beste worstkraam tot koffiehuizen en wijntavernes. Maar natuurlijk heb je ook de klassiekers als de wienerschnitzel en rostbraten, daar zijn nu ook moderne varianten van, zoals de veganschnitzel en vegetarische rostbraten gemaakt van knolselderij.”

Het valt De Grave op dat we in Nederland maar weinig over de Oostenrijkse keuken weten. ,,En dat terwijl we de Italiaanse, Spaanse en Franse keuken juist heel goed kennen. Maar toen ik door Oostenrijk reisde, ging er echt een soort culinaire schatkist voor mij open.”

Zaad van klaprozen: een fantastisch product

Iedere deelstaat heeft zijn eigen typische lokale producten die we eigenlijk niet kennen en waar we ontzettend veel over kunnen leren, vertelt De Grave ,,Zo heb je in het noorden van Oostenrijk de klaprozenvelden die in juli in bloei staan. Vanaf half augustus tot begin september wordt daar Graumohn uit gewonnen, dat is grijs maanzaad. Dat is echt een fantastisch product waar ze ontzettend veel gerechten mee maken, zoals maanzaadkoeken, pasta of pesto.”

,,In het zuiden zie je ‘s zomers allemaal oranje pompoenvelden”, gaat De Grave verder. ,,Daar zitten pitten in die heel veel olie bevatten en daar wordt Kürbiskernöl uit geperst, dat is pompoenpitolie. Die smaak daarvan is zo lekker, daar ga je bijna van jodelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.