Koken met Blik: heerlijke soep met gegrilde paprika uit pot

We moeten allemaal thuisblijven. Om ook een bezoek aan de supermarkt te beperken, doe je er volgens de chef-kok goed aan om een blik te werpen in je voorraadkast. ,,Er zijn heel veel potten, blikken, dingetjes die eeuwen in de la blijven liggen.’’ Uit die voorraadkast kun je volgens Jansen heerlijke gerechten koken. In deze aflevering van Koken met Blik maakt Jansen een soep klaar op basis van potten met kant-en-klaar gegrilde paprika’s. ,,Die hoef ik dus niet meer te grillen en hebben een heerlijke roostersmaak.’’

Kruiden mogen niet ontbreken in het recept. ,,Ik heb Italiaanse kruiden nodig’’, vertelt Jansen. ,,En voor een beetje spice een blokje groentebouillon.’’ Jansen merkt op dat iedereen dat wel in huis moet hebben liggen. ,,In zo’n laatje waar alles ligt.’’

Water in het recept is volgens Jansen niet nodig. ,,Er zit al heel veel vocht in de tomaten.’’ Wat hij wel toevoegt is room, zodat de soep wat dikker wordt. Als alles in de pan zit, moet de mixers erin om de soep af te maken. De chef is zelf erg enthousiast over het resultaat van de soep. ,,Ik krijg dadelijk een ster, denk ik.’’ En dat met alleen ingrediënten uit blik en pot.