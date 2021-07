Kinderen tussen 4 en 8 jaar eten meeste suiker: ze zitten vandaag aan hun max voor het hele jaar

Daarbij is het vruchtensap dat erin zit, vaak niet van de vrucht uit de naam van het drankje. Zo zijn framboos en aardbei vaak ‘lokvruchten’ in de naam en is appel de goedkopere ‘vulvrucht’ waarvan veel meer in de drank zit. Volgens de WHO mag maximaal 10 procent van je dagelijkse hoeveelheid calorieën uit vrije suikers (dit zijn toegevoegde suikers plus suikers in vruchtensappen) bestaan.



In de wet is vastgelegd dat alleen dranken die voor 100 procent uit vruchtensap bestaan, ook sap mogen heten. Bij nectar en vruchtendrank is dat minimaal 25 procent. Voor andere dranken zoals frisdrank is geen minimumpercentage vereist. Het is echter niet verplicht om op de voorkant duidelijk te maken onder welke categorie een drank valt, laat staan dat de gemiddelde consument het onderscheid kent.