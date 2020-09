Keukenheks: Pasta droog en klef bij het opwarmen? Niet met deze truc

ACM: Door concurren­tie is Nederland nu plofkip­vrij

1 september De ‘Kip van Morgen’ moest Nederland in 2020 plofkipvrij krijgen. De ACM zette een streep door het initiatief van kippenboeren en supermarkten en achteraf maar goed ook, stelt de kartelwaakhond in een nieuwe studie. Het kippenvlees dat nu in de schappen ligt is veel diervriendelijker dan wat de marktpartijen destijds voor ogen hadden.