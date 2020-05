Keukenheks: Met deze hack rits je kruiden heel snel van hun steel

Is het een tuintje? Is het een kunstwerk? Nee, dat is het niet: het is focaccia­brood dat je op social media ziet

12:20 Brood bakken, moestuintjes onderhouden, taarten bakken: we doen het in deze coronatijden allemaal. Van alle creatieve bezigheden die we tijdens de quarantaine op social media voorbij zien komen, is dit waarschijnlijk de mooiste: de focaccia-kunstwerken.