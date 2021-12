Kerstmenu zonder stress van Ramon Beuk: zo bereid je het voorgerecht nu al voor

Koken & EtenRamon Beuk hoort het vaak: kerst is leuk, behalve voor degene die kookt. Dat familielid staat vaak te lang in de keuken en mist de gezelligheid. Dat hoeft niet, weet Beuk. Hij vertelt de komende weken hoe je dat doet: heerlijk koken én genieten. Vandaag: het voorgerecht.

Ramon Beuk weet dat het kan: koken voor de kerstdis én ook nog genieten van het gezelschap. ,,Wat ik vaak hoor, is dat mensen op kerstavond vooral heel druk zijn om alles te organiseren en blij en opgelucht zijn als het allemaal weer achter de rug is. Dat het dan voorbij is en mensen denken: was ik maar echt onderdeel van de gezelligheid geweest”, vertelde hij gisteren op deze site. Dat kan anders, aldus Beuk. Hoe je dat voor elkaar krijgt, legt hij de komende weken uit.

Zijn stressvrije kerstmenu begint met gemarineerde zalm met avocadocrème en komkommersalsa als voorgerecht. ,,Ik heb herkenbare, voor iedereen toegankelijke ingrediënten gekozen voor dit gerecht. Het is makkelijk en maakbaar. Je moet er wel een beetje tijd in steken. Je gaat zeker je gasten verrassen met dit voorgerecht. Het zijn smaken die voor sushi worden gebruikt.”

Maak het gerecht vooral dit weekend alvast, raadt Beuk aan. Hij maakt het thuiskoks graag gemakkelijk, zijn laatste boek Wayooh is daarom geen kookboek maar een zelfhulpboek voor de keuken. ,,Hieronder vind je alle stappen, verdeeld in de dag van de voorbereiding en het serveren de volgende dag. Haal bij het serveren alle ingrediënten op het moment van serveren uit de koelkast: zo'n drie kwartier tot een uur heb je wel nodig om alles op kamertemperatuur te krijgen. Als je de borden hebt opgemaakt, kun je ze ook nog wel een halfuur laten staan.”

Hou je niet van rauwe zalm, bak hem dan heel even aan

Dit gerecht is met rauwe zalm, maar als je daar niet van houdt, kun je de zalm ook kort aanbakken. ,,Dan is het rauwe eraf. Die stap doe je na het marineren, maar vóórdat je met de mosterd-bereiding begint. Je bakt de zalm dan een minuut aan elke kant, haalt het stuk uit de pan en legt het afgedekt onder aluminiumfolie. Dan gaart het nog mooi even door.”

Nog een laatste tip voor als je boodschappen doet: kies een middenstuk van de zalm. ,,Het moet een mooi dik stuk zijn”, zegt Beuk. ,,Dan heb je op alle zalm evenveel druk tijdens het marineren met zout. En dan kun je hem mooi snijden.”

Het kerstmenu bestaat uit:

- Voorgerecht ,,Dat is gemarineerde zalm op een crème van avocado met komkommersalsa en een dressing van soja en sesam.” (vrijdag 3 december)

- Hoofdgerecht ,,Een feestje van groenten met allemaal verschillende bereidingen. Er zitten ook stoofpeertjes bij, het is tenslotte kerst. Daarbij een perfect gebakken entrecote en een jus van gepofte knoflook. Uiteraard met een alternatief voor de vegetariërs.” (vrijdag 10 december)

- Dessert ,,Een lopend taartje van pure chocolade, gecombineerd met passievrucht, rood fruit en ijs.” (vrijdag 17 december)



De instructies voor het totale menu staan op 17 december ook op deze site.

Gemarineerde zalm met avocadocrème en komkommersalsa

Ingrediënten

Voor de gemarineerde zalm:

400 g verse zalm

6 gram zeezout

50 g fijne mosterd

2 thee lepels sesamzaadjes

10 stengels bieslook

Voor de avocadocrème:

1 Avocado

2 thee lepels wasabi

2 eetlepels mayonaise

2 eetlepels sushi azijn



Voor de komkommersalsa:

½ komkommer

1/3 rode peper

2 eetlepels sushi-azijn

2 eetlepels zonnebloemolie

Voor de dressing:

½ dl soja saus

3 eetlepels zonnebloemolie

Sap van 1/2 Limoen

Bestrijk de zalm met een laag mosterd.

Voorbereiding (een dag van tevoren)

- Bestrooi de zalm rondom met het zeezout.

- Plaats het op een bord, dek het af met plasticfolie. Plaats iets van gewicht op de zalm zodat het strak aandrukt (bijvoorbeeld een bakje gevuld met water) en plaats het in de koelkast. Laat de zalm een nacht in de koelkast staan. De volgende dag zal de zalm steviger van structuur en vol van smaak zijn.

- Rooster de sesamzaadjes al roerend in een hete pan bruin en laat ze afkoelen op een bordje. Dek ze af met plasticfolie en bewaar tot de volgende dag.

Snijd de komkommer in dunne sliertjes en daarna in blokjes

Bereiding (op de dag zelf)

Gemarineerde zalm:

- Leg de zalm op een snijplankje.

- Smeer de bovenkant in met de mosterd en bestrooi het met gebakken sesamzaadjes en fijngesneden bieslook.

- Snij de zalm vervolgens met een scherp mes in vier gelijke, strakke stukken.

Avocadocrème:

- Maak de avocado schoon, doe het vruchtvlees in een staafmixerbak.

- Voeg de wasabi, de mayonaise en de sushi-azijn toe en pureer het met de staafmixer tot een crème.

- Stop de crème in een spuitzakje of een stevig diepvrieszakje. Knoop het zakje strak dicht en bewaar het in de koelkast.

Komkommersalsa:

- Snijd de komkommer (zonder het vruchtvlees) in plakken van 2 mm dik.

- Snijd de plakken in repen van dezelfde dikte en de reepjes in blokjes van dezelfde dikte.

- Snijd de rode peper fijn en meng het samen met de sushi-azijn en de olie door de komkommer en maak op smaak met wat zout.

Dressing :

- Meng de sojasaus, zonnebloemolie en limoensap met een garde door elkaar.

Alle ingrediënten klaar voor het serveren.

Serveren

- Snijd met een scherp mes een puntje van de spuitzak/diepvrieszak met avocadocrème, zodat er een spuitgaatje ontstaat.

- Spuit de avocadocrème op de borden, verdeel de zalm naast de crème en schep de komkommersalsa tussen de zalm en de crème.

- Bedruip met de dressing.

- Garneer het gerecht eventueel extra met enkele lange stengels bieslook.

Meer tips om koken makkelijker te maken, vind je in de video's van Ramon Beuk hieronder:

