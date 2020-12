Kant-en-klare zuurkoolstamppot getest: ‘Mijn tong tintelt alleen maar’

Niet voor niets zaten er vaatjes zuurkool in het laadruim van de VOC-schepen van onze voorvaderen. De gefermenteerde (door bacteriën, schimmels of gisten wordt iets een ander voedingsmiddel, in dit geval wordt witte kool zo zuurkool, red.) kool zorgde ervoor dat de bemanning geen scheurbuik kreeg. Behalve hartstikke gezond en lang houdbaar is zuurkool ook heel lekker. ,,De smaak was voor mij de reden om het zelf te gaan maken’’, vertelt de Amsterdamse fermenteerkoningin Simone van Thull. De eigenaresse van traiteur Thull’s Deli ziet de belangstelling voor zuurkool toenemen. ,,Mensen vragen er speciaal om.’’