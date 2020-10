Kaneel in Coca-Cola bevalt Nederlanders: nu krijgen Belgen ook die typisch winterse smaak

Nu de donkere wintermaanden aanbreken, lanceert Coca-Cola ook in België deze maand een tijdelijke nieuwe variant: Coca Cola Zero Sugar Cinnamon. In Nederland was het vorig najaar een grote hit, nu zijn de zuiderburen er ook klaar voor.

De Belgische consumenten gaan ook aan de kaneel. Waar Nederlanders al gewend zijn aan kaneel - we doen het in de appeltaart, eten het in speculaas en sprinkelen het over de koffie - zijn Belgen er nu ook klaar voor. Coca-Cola ondervroeg consumenten over de grens en ontdekte dat inmiddels zo'n 70 procent van de Belgen fan is van kaneel.

Volledig scherm De nieuwe Coca Cola Zero Sugar Cinnamon. © Coca Cola

Nederlandse Coca-Colafans konden vorig jaar voor het eerst kennismaken met de kaneelsmaak. Het was een tijdelijke smaak, die aan het einde van het jaar in de schappen lag. Het was een grote hit, meldt de woordvoerder van Coca-Cola Nederland. ,,Dus hij komt terug.”

Voor Belgen is kaneel in een frisdrank niet het eerste waar ze aan denken: slechts 2 procent van de respondenten gaf aan dat kaneel ook best in een glas fris thuishoort. Coca-Cola stelt te willen verrassen. Volgens het drankenbedrijf blijkt uit de enquête dat dat Belgen openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Zo gaf meer dan de helft van wie aangeeft geen kaneel te lusten, zich toch avontuurlijk genoeg te voelen om een nieuw gerecht of nieuwe drank te proeven, ook al zit daar kaneel in.

Coca-Cola is er ook van overtuigd dat het nieuwe drankje met kaneel ideaal is om de wintermaanden te overbruggen. “Bijna de helft van onze ondervraagden stemde ermee in dat de winter het ideale seizoen is om te genieten van de simpele dingen. En net dat wil Coca-Cola Zero Sugar Cinnamon in de kijker zetten: kleine geluksmomentjes om te delen met je bubbel. We willen van het koudste seizoen de warmste periode maken.”

De nieuwe, suikervrije variant van Coca Cola komt deze maand in de winkel en is beschikbaar tot en met maart 2021. De lanceerdatum is momenteel nog niet bekend.

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.