Kan voeding dienen als medicijn?

Koken & eten Olaf (35) bedacht ingenieus apparaat dat bergen voedsel bespaart: ‘Weggooien van eten kost heel veel geld’

10 maart Veel voedsel verdwijnt in de afvalbak zonder ooit je bord te bereiken. Een slimme camera van een jong Utrechts bedrijf registreert precies welk eten en hoeveel er ongebruikt verdwijnt. Doel is om verspilling in keukens van bedrijven en restaurants tegen te gaan.