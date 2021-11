Kaas op basis van noten? 'Misschien voor vegetariër, maar ik vind het niet te doen'

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal testen kaaskenner Betty Koster en voedingsdeskundige Désiree Marsman de kaasjes van Fermentino.

Sinds kort liggen in het luxe kaasschap bij Jumbo twee nieuwe ‘kaasjes’: de Bloomy Rind en Fijne Kruiden van het merk Fermentino, gemaakt van gefermenteerde cashewnoten, water en zout.

Een paar jaar geleden werd wellicht nog lacherig gedaan over kaas op basis van noten, maar tegenwoordig liggen de schappen vol met plantaardige alternatieven. De makers van Fermentino geloven dat plantaardig genieten het nieuwe genieten is.

Maar is dat het ook waard? Kaasretailer en trendwatcher Betty Koster, die in haar winkel in IJmuiden ruim 450 soorten kaas verkoopt, vindt de Bloomy Rind op het eerste gezicht lijken op een witschimmel. ,,Het ruikt ook niet onaardig. De lelijke korst en grauwe kleur staan me wel sterk tegen.’’

Diëtist Marsman, van de Vitaliteitsbrouwerij, vergelijkt de Fijne Kruiden van Fermentino met een brie of een kruidenkaasje. ,,Door de verpakking en structuur, je smeert het makkelijk uit over een toastje of serveert het op de borrelplank.’’

Een semi-plantaardig dieet heeft zo zijn voordelen. Het Voedingscentrum pleit voor een verschuiving naar een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. Enerzijds vanwege het milieu, om de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik en watervervuiling te beperken. Anderzijds vanwege onze gezondheid. ,,Een semi-plantaardig dieet kan je bloeddruk verlagen en leidt tot een lager risico op chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten’’, zegt woordvoerder Anne Lutgerink.

Maar plantaardige kazen zijn over het algemeen geen volwaardige vervanger, meent Lutgerink. Melkproducten bevatten bijvoorbeeld een ruime hoeveelheid eiwitten, calcium en vitamine A en B12 en verlagen daarmee het risico op diabetes en darmkanker. Volgens een test van de Consumentenbond scoren plantaardige kazen over het algemeen niet hoog op voedingswaarden, wél bevatten ze structureel teveel vet en zout. Wat dat betreft scoren de producten van Fermentino beter, vindt Marsman.

Cashew Fermentino Fijne kruiden (90 gr - 3,99 euro) en Cashew Fermentino Bloomy Rind (100 gr - 4,99 euro) zijn sinds kort bij Jumbo verkrijgbaar. Fijne Kruiden en Bloomy Rind bevatten 1,5 en 2,0 gram zout - net als een jonge Goudse kaas. In tegenstelling tot brie, de Franse schimmelkaas, bevatten de kaasjes ook een stuk minder verzadigd vet, namelijk 7,7 gram. ,,De kaasjes bevatten bovendien magnesium, ijzer, zink en vitaminen.’’

Tot slot: de smaak. Dáár zijn de meningen over verdeeld. Marsman vindt het lekker voor op brood of op een toastje. Precies zoals de producent het bedoeld heeft. Als een lekkernij net als kaas, maar wel een op zichzelf staand product. Dat vindt Koster nou juist zo’n deceptie. ,,In de tussentijd belooft de verpakking wel een mooi kaasproduct. Toegegeven de korst van Bloomy Rind smaakt enigszins naar witschimmel, maar dat gevoel verlies je bij de eerste hap. De smaak is nootachtig, maar wat mij stoort is dat je net als bij noten, nog zo lang kruimelige korrels in je mond houdt. Die andere - Fijne Kruiden - is niet supersmerig, de kruiden zijn goed, maar de structuur blijft een ding.’’

Betty Koster pleit voor een ‘andere’ manier van aanpakken. Want de andere twee Fermentino-producten, die alleen verkrijgbaar zijn bij de biologische supermarkt, vindt zij nog erger. ,,Cicioni smaakt naar geschifte yoghurt en het mondgevoel is dat van geschifte gruttenpap. Ferme smaakt naar het nat van zure augurken, maar ruikt niet onaardig. Ik kan mij voorstellen dat het voor een veganist te doen is, maar niet voor mij!’’

Dus waar Marsman de producten zou aanbevelen, doet Koster dat juist niet. ,,Kunnen we het probleem van ‘het boeren’ niet oplossen?’’ opteert zij in plaats daarvan. ,,Ik heb tien gram geproefd en ik ben een beetje misselijk. Ik overdrijf niet.’’

Volledig scherm Fermentino bracht nog meer plantaardige kazen op de markt. Van links naar rechts: Cicioni. ,,Smaakt naar geschifte yoghurt en het mondgevoel is dat van geschifte gruttenpap’’, aldus Koster. De Ferme: ,,Smaakt naar het nat van zure augurken, maar ruikt niet onaardig.’’ Tot slot de Bloomy Rind en Fijne Kruiden, die sinds kort bij Jumbo verkrijgbaar zijn. © Eatertainment

