Jumbo haalt Garam Masala uit de schappen vanwege salmonella

Export talloze producten stuk goedkoper na deal van ‘honderden miljoenen’ tussen EU en VS

21 augustus De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten over de wederzijdse verlaging van een reeks tarieven voor producten die vanuit de EU naar Amerika worden geëxporteerd en omgekeerd. De verlagingen gaan met terugwerkende kracht aan beide zijden per 1 augustus in. Het gaat om een pakket dat ‘honderden miljoenen’ waard is, aldus de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en EU-commissaris Phil Hogan.