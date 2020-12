Jonge uitbaters van dit restaurant bakken nu oliebollen: ‘De uitzichtloosheid is zwaar’

,,Natuurlijk wisten we dat we een risico namen’’, beaamt Rik Dekker (27). Hij en Djesse de Bruijn (26) exploiteren sinds afgelopen zomer het bekende restaurant Het Loze Vissertje aan het Goese Sas bij Wilhelminadorp. Ondanks dat corona nog niet was uitgedoofd, hoopten ze dat grote ellende zou uitblijven in het najaar. Tevergeefs. Net als andere horecaondernemers moeten ze de deur alweer sinds medio oktober verplicht gesloten houden. ,,En dat terwijl we vóór die tijd zes heel goede weken hebben gedraaid’’, zegt Rik. Zijn compagnon vult aan dat de hele maand november al was volgeboekt. ,,Maar ja, daar hebben we niks meer aan.’’