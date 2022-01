John (53) verkoopt wekelijks duizenden kilo's aardappels: ‘Echt niet iets van vroeger’

Omzet supermark­ten licht gestegen, grote groei onlinever­koop

De Nederlandse supermarkten zagen het afgelopen jaar een kleine groei in hun totale omzet. De omzet was in 2021 met 44,6 miljard euro weliswaar iets lager dan het jaar ervoor, maar 2021 had één week minder. Gecorrigeerd voor deze extra week zou de groei 1,7 procent zijn geweest.

