Jitse Groen van Just Eat Takeaway: groot, groter, en bijna het grootst

De internationale opmars van maaltijdenkoning Jitse Groen krijgt een vervolg. De oprichter en topman van Just Eat Takeaway (het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl) mag de Amerikaanse concurrent Grubhub overnemen voor een bedrag van 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro). De Amerikaanse aandeelhouders van Grubhub stemden vandaag in met de overname.

Hierdoor ontstaat de op een na grootste maaltijdbezorger van de wereld. Alleen het Chinese Meituan is groter. De combinatie Just Eat Takeaway (JET) en Grubhub is actief in 24 landen en heeft tientallen miljoenen klanten. JET geeft aan dat het nieuwe megaplatform is gebouwd rond de vier grootste en meest winstgevende landen op het gebied van maaltijdbezorging: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland.

Het bedrijf dat Jitse Groen (43) in 2000 oprichtte, boekte vorig jaar een omzet van 2,4 miljard euro, 54 procent meer dan in 2019. Mede door de corona-uitbraak werden in 2020 veel meer thuismaaltijden besteld: ongeveer 1,6 miljoen per dag. Toch is die groei niet terug te zien in het nettoresultaat van de maaltijdbezorgreus. Onder de streep was uiteindelijk sprake van een tekort van 151 miljoen euro.

Dit komt voor een groot deel doordat het bedrijf de laatste jaren veel geld kwijt was aan overnames en implementatie. ,,Schaal is cruciaal’’, zei Groen eerder. Alleen de grootste aanbieders kunnen volgens hem verdienen aan de maaltijdplatforms. Dat komt feitelijk neer op eten of gegeten worden. Om die reden nam Groen vijf jaar geleden de Duitse bezorgservice Delivery Hero over, waardoor Groen marktleider werd bij de oosterburen. En in 2019 waren de Britten van Just Eat aan de beurt.

Honger

Met de oversteek naar Amerika is Groens honger kennelijk nog niet gestild. Met de overname van Grubhub is hij verantwoordelijk voor een van de grootste Nederlandse deals in de VS. De grootste klapper staat nog steeds op naam van het Nederlands-Britse bedrijf Unilever, dat in 2000 Bestfoods (gespecialiseerd in sauzen) kocht voor 56 miljard gulden (25,4 miljard euro).

Met de annexatie van Grubhub is JET nog niet de grootste maaltijdbezorger in de VS. Concurrent DoorDash is daar met een aandeel van 43 procent oppermachtig op het gebied van maaltijdbezorging. DoorDash investeerde de afgelopen jaren miljoenen dollars in verdere groei. JET zal dus nog behoorlijk wat geld nodig hebben om de nummer 1-positie te kunnen bemachtigen. Grubhub heeft nu nog een aandeel van 23 procent en wordt op de voet gevolgd door zijn andere concurrent, UberEats, met 22 procent.

Het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway blijft ook na de overname van Grubhub in Amsterdam.

Volledig scherm CEO Jitse Groen van Takeaway komt op de fiets aan bij Beursplein 5 voor de beursgang van het bedrijf. © ANP

Bekijk hier al onze video’s over de economie: