Jet van Nieuwkerk: Tv is geen droom, een eigen restaurant wel

Nederland­se restau­rants van Vapiano failliet: ‘Ik vind het ontzettend zonde’

4 mei De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano zijn failliet. De rechtbank Gelderland sprak het faillissement uit over VAP Nederland. De keten had in ons land elf vestigingen, waaronder twee in Amsterdam, twee in Rotterdam en twee in Utrecht.