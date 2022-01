Italianen krijgen waarschuwing: hun pasta wordt mogelijk duurder

De pastaproducenten worden door hogere kosten gedwongen om winkels een hogere prijs te rekenen voor hun pasta. De prijs van een kilo pasta kan volgens Divella in januari tot 38 procent stijgen ten opzichte van september. Dat komt doordat durumtarwe, waarvan pasta wordt gemaakt, veel duurder is geworden. Droogte heeft vorig jaar een deel van de oogst in Canada verwoest. Italiaanse boeren hadden ook te maken met extreem weer.

Italianen eten gemiddeld 23 kilo pasta per jaar. Alternatieven zijn in verhouding een stuk minder hard in prijs gestegen. Het leven wordt de laatste tijd over het algemeen een stuk duurder in Italië. In december bedroeg de inflatie in het land 4,2 procent. Dat is het hoogste niveau in meer dan tien jaar.