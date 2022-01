Italiaanse misstanden achter blikje tomatenpuree: Nederlandse winkels grijpen in

Minimaal twaalf uur werken zonder pauze, zwaar onderbetaald, slapen in krotten. Het bureau dat namens de supermarkten (vertegenwoordigd door brancheorganisatie CBL) en FNV afgelopen jaar onderzoek deed naar misstanden in de productieketen van de Italiaanse tomatenteelt, constateerde na maandenlang veldwerk dat er veel leed schuilt achter met name de blikjes tomaten die we in de supermarkt kopen voor het bereiden van onze pizza of pastasaus.



Ook uit eerdere (internationale) onderzoeken bleek al dat het niet best is gesteld met de arbeidsomstandigheden van de tomatenplukkers in met name het zuiden van Italië. Het gaat dan vooral om tienduizenden arbeidsmigranten die vaak geen verblijfsstatus hebben en via allerlei schimmige tussenpersonen - in Italië noemen ze dat het caporalato-systeem - aan het werk worden gezet om voor een schamel bedrag de tomatenoogst binnen te halen. Boeren proberen met name de loonkosten zo laag mogelijk te houden om nog wat marge over te houden.