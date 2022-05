Is het gras te slecht of jokte Jumbo over melktekort? ‘Dit deugt voor geen millimeter’

Leveringsproblemen, te weinig neerslag of kapotte vrachtwagens: Jumbo geeft in de diverse winkels telkens een andere verklaring voor de lege melkvitrines. Bart Kemp, voorman van actiegroep Agractie, ziet dat het probleem iets heel anders is. ,,De verwerker van zuivel wil de gestegen kosten doorberekenen en daar was Jumbo het niet mee eens. Daarom heeft de verwerker een tijdelijke leveringsstop ingesteld.”

,,De plaatselijke winkels passen er een mouw aan, maar dat slaat natuurlijk nergens op”, stelt Kemp. ,,De werkelijke reden willen ze niet vertellen omdat ze zich daarvoor schamen, maar wij hebben wel gehoord dat dit de kwestie is. Er is ruim voldoende melk beschikbaar, maar de kosten zijn gewoon enorm gestegen door wereldwijde stijgingen, dat merken we allemaal in onze portemonnee, dus de boeren ook.”

,,De leveringsproblemen van verschillende zuivelproducten zijn inmiddels opgelost”, is het enige dat Suzanne van der Vaart namens Jumbo wil laten weten. ,,Een beperkt deel van onze winkels heeft hier mee te maken gehad.” Volgens Van der Vaart hebben een aantal winkels van Jumbo zelf communicatie opgesteld om klanten te informeren. ,,Hierdoor is de verschillende berichtgeving ontstaan. Eén winkel heeft er wel een heel bijzondere draai aan gegeven door te melden dat er door neerslagtekort niet voldoende melk zou zijn. Dit is onjuist.”

Quote De boeren kunnen hier niks aan doen, want alle prijzen zijn omhoog gegaan Paul Moers, retailexpert

,,Ik vind dat Jumbo aan zijn supermarkten onvoldoende heeft gecommuniceerd wat er aan de hand is", zegt retailexpert Paul Moers. ,,Het feit dat dit kan gebeuren deugt voor geen millimeter. Op internet heb ik al veel felle reacties gelezen van boeren die vinden dat Jumbo de boel besodemiert. Dit is niet goed voor het imago van Jumbo en het is ook een kwalijke zaak.”

,,De boeren kunnen hier niks aan doen, want alle prijzen zijn omhoog gegaan", vindt Moers. ,,Het is allemaal leuk en aardig, maar het moet voor hen ook reëel blijven. De excuses die hiervoor worden verzonnen slaan nergens op en het is ook heel pijnlijk, op deze manier gooien ze juist olie op het vuur. Dit is heel ongelukkig gecommuniceerd, wat mij betreft winnen ze de prijs voor onhandigheid van de maand.”

Geen tekort aan goed gras

Dat er geen tekort is aan melk, kan ook Rik Lagendijk, eigenaar van melkveehouderij Wieks Scharrelmelk, bevestigen. ,,Het is de laatste weken wel droog, maar dat heeft nu nog geen invloed. Het gras dat er nu is, is met voldoende vocht gegroeid. Dus het gras is nog echt geen belemmering.”

Quote We maken al veel uren voor weinig geld en op zich is dat niet erg, maar op den duur is de rek er ook uit Boer Rik Lagendijk

,,Een koe gaat pas melk geven als-ie kalfjes heeft gekregen”, legt Lagendijk uit. ,,En wij zorgen ervoor dat ze voldoende en goed eten hebben. De kwaliteit van het gras is wel afhankelijk van hoeveel melk ze geven, maar de kwaliteit is in het voorjaar altijd prima. In de zomerperiode heb je wel kans dat de kwaliteit achteruit gaat, maar dan zijn er nog voldoende mogelijkheden om dat te compenseren met krachtvoer of maïs. Pas als het een aantal jaren droog is wordt het lastiger om aan kwalitatief goed voer te komen, maar dat is nu absoluut niet aan de orde.”

Kristel van der Aa, oprichter van platform Zoek de Boer, waarop een overzicht van boerderijen is te vinden, merkt dat consumenten nu op zoek gaan naar andere manieren om aan hun melk te komen. ,,Jumbo geeft aan geen melk te hebben, maar ze laten het aan de consument over om dit op te lossen. Consumenten vinden dat vaak moeilijk, want ze weten niet waar ze terecht kunnen. Dus als niemand ze dat vertelt, blijven we in die cirkel en kunnen we nooit lokaal bij de boer gaan kopen. Het is belangrijk dat de consument nu naar de boer toe gaat, anders blijven we straks met zoveel melk over en dat is gewoon zonde van die melk, want die is niet superlang houdbaar.”

De kosten voor melkproductie zijn gestegen

,,Alle omstandigheden in de wereld hebben invloed op onze productiekosten, dus die zijn enorm gestegen”, aldus Lagendijk. ,,De vraag naar melk is ook gestegen, de productie is vergelijkbaar met andere jaren. Dus de prijs van de zuivel gaat omhoog. De extra kosten die wij nu maken moeten wel terugkomen in de producten die wij maken, daar wordt nu over onderhandeld. Er moet een andere prijs komen dan ze gewend zijn, daardoor zijn de schappen even leeg. Maar als er niks gecompenseerd wordt blijven wij natuurlijk ook niet bestaan.”

Lagendijk noemt de situatie hoe Jumbo deze schetst ‘bedrog’. ,,De supermarkten en inkooporganisaties zijn niet bereid om eerlijke prijzen te betalen. In Nederland stunten alle supermarkten met de laagste prijzen, maar niemand zegt dat ze de boer een eerlijke prijs geven of dat ze duurzame producten hebben, want daar scoor je niet mee. Er wordt van alles van ons verlangd, maar ze zijn niet bereid om daar extra voor te betalen. We maken al veel uren voor weinig geld en op zich is dat niet erg, maar op den duur is de rek er ook uit.”

Of Facebook reageert Ben Lichtenberg met de tekst: ‘Hallo Jumbo. Hallo Jumbo! U verkoopt uw klanten leugens.’ Hij legt uit dat Jumbo het vertikt om een kostprijs dekkende prijs te betalen aan de zuivelfabrieken. ‘Jumbo maakt misbruik van de onwetendheid van de klant.’

