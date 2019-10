In Offerman-fabriek wordt bijna 3 weken na listeriadrama nog geen plakje vlees gesneden

Een woordvoerster van Offerman wil alleen kwijt dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn die kunnen worden gedeeld. Het bedrijf wil verder niet reageren, het blijft onduidelijk of de locatie überhaupt nog opengaat. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat er in ieder geval nog geen goedkeuring is gegeven aan Offerman om de productie weer op te starten. ,,Dat krijgen ze zodra uit onze inspecties blijkt dat de fabriek vrij is van listeria. Het snijden en verpakken van vleeswaren in die fabriek mag pas worden hervat als alle productielocaties grondig zijn schoongemaakt en zijn heringericht. Wij proberen zo snel mogelijk te handelen, maar het initiatief ligt nu bij Offerman’’, aldus een NVWA-woordvoerster.

De terugroepactie van Offerman-vleeswaren had gevolgen voor zeker 9000 verkooplocaties in Nederland. Niet alleen supermarkten, ook groothandels, cateraars en bedrijfskantines moesten tonnen vlees weggooien.

Nog steeds lege schappen

Vooral supermarktketen Jumbo werd geraakt door het listeriaschandaal. De keten moest in alle filialen tientallen soorten vleeswaren als achterham, cervelaat en boerenmetworst uit de schappen halen. Het zorgde achter de schermen voor een enorme logistieke klus om de tekorten aan te vullen. In sommige winkels zijn nog steeds niet alle producten te koop. ,,Het kan voorkomen dat er her en der nog lege schappen zijn, maar in de meeste winkels is het aanbod weer volledig’’, aldus een Jumbo-woordvoerster.

Klanten van Offerman laten zich niet uit over de financiële schade die ze hebben geleden door de terughaalactie, maar het gaat om miljoenen euro's die worden verhaald op de vleesproducent. Een flink deel van de mogelijk besmette plakjes vlees kwam terecht bij vernietigingsbedrijf Rendac in Son. Dit bedrijf heeft in Nederland de wettelijke taak om dierlijk materiaal te verwerken dat uit de voedselketen gehaald moet worden.

Ambachtelijke slager

Een deel van de klanten die vleeswaren kochten in de supermarkt, is overgelopen naar de ambachtelijke slager. Zo laten keurslagers weten dat er sinds een paar weken opvallend veel nieuwe gezichten worden gesignaleerd in hun winkels. Klanten die eerst hun vleeswaren bij de supermarkt halen, stappen over naar de slager voor vers broodbeleg of eten minder vlees. Toch laten oude voedselschandalen zoals de varkenspestcrisis van eind jaren 90, zien dat de consumenten na een tijdelijke dip alsnog hun oude eetgewoonten oppakken.

Hans Dagevos, als consumptiesocioloog verbonden aan Wageningen University, merkte onlangs in deze krant op dat de consument zich op het eerste gezicht weinig lijkt aan te trekken van vleesschandalen. Toch gebeurt er volgens Dagevos wel degelijk iets onder de oppervlakte. ,,Het zou best kunnen zijn dat een groep consumenten zich zorgen blijft maken en dit vroeg of laat ook tot uitdrukking brengt in het eigen gedrag. Dit kan zich uiten in minder of helemaal geen vleeswaren meer eten. Of door te kiezen voor biologisch vlees, of door vaker vegetarische en veganistische producten te eten. In België zien we dat de verkoop van vlees wel afneemt. Daar is een link te leggen met aanhoudende negatieve publiciteit en schandalen rond slachthuizen en veetransporten.’’