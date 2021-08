In deze plaatsen wonen de stevigste drinkers

De meeste overmatige drinkers leven in Friesland, Twente en het Gooi - maar in Amsterdam en Brabant wonen de stevigste weekenddrinkers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met de hulp van een enquête-onderzoek, het RIVM en de GGD bekijkt het CBS hoe drinkgewoontes per regio verschillen. Daarbij gaat het hen niet zozeer om wát ze drinken, maar wel om de hoeveelheid. En wat blijkt? Nergens wordt zoveel gedronken als in Amsterdam en Twente.

Zware drinkers en overmatige drinkers

Wat vooral opvalt, zijn de cijfers rondom zware en overmatige drinkers. Onder die eerste groep valt iedereen die minimaal één keer per week stevig in het glaasje kijkt, met een stuk of zes consumpties. Daar tegenover staan de overmatige drinkers. Zij drinken in totaal meer, maar verspreiden het over de week. Om in deze categorie te belanden moet je als man minstens 21 glazen per week drinken en als vrouw 14 glazen.

Landelijk gezien is ongeveer 8 procent van de bevolking een zware drinker, maar in Amsterdam en Twente is het ruim 10 procent. Daarmee zijn deze twee regio’s, samen met Brabant, de plekken waar je de meeste zware drinkers vindt. Twente is daarnaast ook één van de provincies waar de meeste overmatige drinkers wonen, samen met Friesland en het Gooi. Zij bevinden zich daarmee recht tegenover Flevoland, waar juist de minste zware drinkers van Nederland verblijven.

Benieuwd wat het drankgedrag van jouw regio is? Bekijk hieronder de kaart van LocalFocus:

Corona

Volgens het Trimbos Instituut kunnen we dankzij corona in de toekomst mogelijk meer problematische drinkers verwachten. Uit cijfers van het GGD blijkt namelijk dat zo’n 11 procent van de Nederlanders tijdens de pandemie meer is gaan drinken. Het Trimbos vreest dat zich daar ,,ook meer (beginnend) problematische drinkers onder bevinden”. Toch jaagt corona ons absoluut niet allemaal de fles in, want uit dezelfde cijfers blijkt ook dat twintig procent van de bevolking tijdens de crisis juist minder drinkt.

