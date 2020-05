In de onlinekroeg van Maike (45) is geen biertap, maar vind je wel de gezelligheid van een café

Is dat net zo leuk?

,,Het lijkt veel op een echt café: je stapt binnen, alleen of met een groepje, en weet niet hoe druk het is, hoe de sfeer is en welke mensen binnen zijn. Voelt het goed, blijf je hangen, en anders stap je weer naar buiten.”

Hoe doe je dat?

,,Je gaat naar de website quarantainecafé.com, klikt op een knop en bent binnen. Enige vereiste is een desktopcomputer of een laptop en Chrome of Firefox als browser. Je komt ­gelijk in het café terecht en kunt er voor kiezen je camera en microfoon aan te zetten. Het is heel laagdrempelig en eenvoudig.”

En dan zit je met iedereen in één ruimte?

,,Ja, er passen 50 mensen in het café. Als het vol is, moet je wachten tot iemand het café verlaat. Iedereen is zichtbaar op een klein scherm. Je kunt niemand op stil zetten, of aparte groepen samenstellen. Gewoon gezellig ouwe­hoeren.”

Waarom heeft u het quarantainecafé gebouwd?

,,Ik ben ermee begonnen omdat ik jarig was en niet met vrienden naar het café kon. Ik dacht: dan maar online. We zijn sociale wezens die nu opgesloten zitten. We hunkeren naar interactie, dus het verbaasde me dat zo’n platform er nog niet was.”

Volledig scherm © Shutterstock

Bouwt u vaker websites?

,,Ik ben docent kunst en vormgeving en dingen maken is altijd mijn passie geweest. Ik ben sinds kort bezig met websites en apps. Dat heeft ook te maken met mijn krappe woonruimte in Amsterdam. Ik heb niet meer de ruimte om grote kunstwerken uit te stallen. Maar ik vind het ook leuk om websites en apps te bouwen en te klooien met die codes. Ik kan er nog steeds mijn creativiteit in kwijt.”

Maandagmiddag gaan de cafés weer open. Concurrentie?

,,Nee, dat denk ik absoluut niet. Ik zie het als toevoeging. In een bar stap je door de anderhalve meter afstand niet makkelijk op iemand af. En ook na corona zie ik toekomst voor het platform. Het helpt mensen die verlegen zijn ­om anderen te leren kennen.”