In de kookboekenwinkel klinkt even niet het vertrouwde ‘Wat ruikt het hier lekker!’

Ook de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma doet ‘vanwege de omstandigheden’ momenteel alleen nog aan take away & delivery. ,,Ik had nooit gedacht dat dit ook met kookboeken zou gebeuren’’, zei ze. ,,Zou ik mij ook kunnen aansluiten bij Uber Eats of Thuisbezorgd?’’ vroeg ze. Ze bekeek de groeiende stroom aan internetbestellingen die dagelijks de mailbox vulde nadat ze de winkel had dichtgedaan.



,,Bij mij hoeven ze in ieder geval niet bang te zijn dat het eten koud aankomt,’’ vervolgde ze, en ze legde het pakje op de stapel dat ze later zelf naar het postkantoor zou brengen. Wat er in de buurt besteld wordt, bezorgt ze vaak zelf even. ,,Dan heb ik een loopje nu het nog mag.’’ We moeten er erg aan wennen.